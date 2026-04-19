Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

Un operativo del Ejército en Tepalcatepec dejó la detención del presunto familiar del líder del Cártel de Tepalcatepec. (Especial)

Víctor Noé “N”, identificado como familiar de Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, fue detenido la tarde de este sábado 18 de abril de 2026 en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, lo que desató un operativo militar en la zona.

Así fue la detención

El arresto se llevó a cabo a las 12:30 en la calle Aquiles Serdán, entre Coalcomán y Vicente Carrillo Puente, en la colonia Los Mangos, y fue ejecutado por personal militar.

De acuerdo con la información de medios locales, el detenido portaba dos fusiles de asalto, cuatro pistolas calibre 9 milímetros, diecinueve cargadores para arma larga, nueve para arma corta y 470 cartuchos útiles.

(RND)

Además, se le aseguraron dos chalecos con portaplacas, tres placas balísticas, 39 mil pesos en efectivo, varios teléfonos celulares y un pasaporte a nombre de un tercero.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la autoridad lo trasladó de inmediato ante el Ministerio Público federal en la Fiscalía General de la República de Apatzingán.

La acción estuvo coordinada por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil de Michoacán. Los primeros reportes señalan que el detenido realizaba labores de vigilancia cuando fue interceptado por los uniformados.

Tras los hechos se registraron narcobloqueos. (EJTO_FAM_GN)

Su descripción física, documentada en el registro oficial, señala que Víctor Noé “N” tiene una estatura de 1.60 metros, complexión robusta, tez morena, cabello y ojos negros, nariz ancha, labios gruesos y varios tatuajes visibles. En el momento de la detención vestía camisa de cuadros entre blanco y gris, pantalón azul mezclilla y botas Timberland color negro.

Luego de la detención se registraron narcobloqueos.

El despliegue, que incluyó unidades aéreas y cerco perimetral, se produce en medio de la presión internacional sobre Cárteles Unidos y el control criminal en la región de Tierra Caliente.

Quién es El Abuelo Farías: agricultor, autodefensa y jefe criminal

Departamento de Estado. (Gobierno EUA)

Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, nació en Tepalcatepec, Michoacán. Proviene de una familia numerosa con 14 hermanos y, antes de involucrarse en actividades armadas, trabajó como agricultor, ganadero y comerciante de quesos. También formó parte del Cuerpo de Defensas Rurales.

Su liderazgo emergió como figura central del movimiento de autodefensas, agrupaciones de civiles armados surgidas en 2013 ante la violencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades.

Junto a otros líderes, impulsó la transformación de las autodefensas en la Fuerza Rural y participó en la creación de la unidad armada especial G250. Su poder local alcanzó tal notoriedad que, de acuerdo con el entonces alcalde Guillermo Valencia Reyes, era de conocimiento público que “El Abuelo es quien manda en el municipio”.

Testimonios de habitantes describen a Farías Álvarez como supuesto benefactor local, dueño de ganado y tierras, que ayudaba a familias necesitadas. Su trayectoria criminal, sin embargo, dice otra cosa.

En 2009 fue señalado como jefe de plaza del Cártel de Los Valencia y como operador de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del CJNG, en municipios como Tepalcatepec, Sahuayo, Juquilpan y Aguililla. Su incursión en el narcotráfico comenzó en los años 90, según la organización InSight Crime.

Farías Álvarez fue vinculado a emboscadas a policías, ejecuciones y tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos, además de fundar la primera autodefensa en Michoacán. Estuvo relacionado con el decomiso de 22 toneladas de acetato de efedrina en Lázaro Cárdenas, episodio que condujo al empresario Zhenli Ye Gon, quien lo señaló como “narcotraficante” junto a su esposa Blanca Yesenia Mendoza.

Guerra con el CJNG y sanciones internacionales

Juan José Farías, el "Abuelo" (izquierda) mantiene una lucha encarnizada con las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes (derecha), líder del CJNG (Foto: Infobae México)

En 2019, el CJNG le declaró la guerra a El Abuelo Farías mediante un video que circuló en redes sociales. Desde entonces, la región de Tepalcatepec se convirtió en un frente de conflicto.

Se dice que la ruptura se dio luego de un atentado fallido contra un operador del CJNG, por lo que “El Mencho” envió sicarios a atacar la zona, lo que rompió la alianza y consolidó a Farías Álvarez como enemigo principal del grupo jalisciense.

El Cártel de Tepalcatepec, creado por Farías Álvarez, se integró a la alianza Cárteles Unidos para enfrentar la expansión del CJNG. Esta coalición criminal, que agrupa a Los Viagras y otros grupos locales, fue declarada organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos el 20 de febrero de 2025, con acusaciones de tráfico de opioides sintéticos, extorsión, reclutamiento de mercenarios extranjeros y uso de explosivos caseros.

En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a Juan José Farías Álvarez y ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

La historia de Farías Álvarez está marcada por detenciones, ataques y liberaciones. El 6 de marzo de 2009 fue arrestado en Buenavista Tomatlán en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y liberado poco después. En 2014, participó en reuniones con autoridades federales para pactar estrategias de seguridad, pero la fragmentación del movimiento de autodefensas derivó en acusaciones de homicidio y vínculos con el crimen organizado.

El asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, presuntamente su cuñada, volvió a colocar a “El Abuelo” en el centro de la atención pública.

En 2016, Farías Álvarez fue herido en un ataque armado donde murió su sobrino de once años. En 2018, una nueva detención provocó bloqueos y quema de vehículos por parte de habitantes, hasta que un juez declaró ilegal la aprehensión y fue liberado tres días después.