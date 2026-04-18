Dictan prisión preventiva a Juan Jesús “N”, presunto feminicida de Edith Guadalupe

El cuerpo de la joven fue localizado la madrugada del pasado 17 de abril.

Un juez impuso prisión preventiva a Juan Jesús “N”, señalado como el presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años encontrada bajo un montículo de arena en el sótano de un edificio de la Avenida Revolución en la CDMX.

El sujeto imputado es identificado por las autoridades capitalinas como vigilante de la torre de departamentos donde Edith ingresó por última vez. El motivo por el que asistió al lugar, presuntamente, fue una entrevista de trabajo.

El abogado del Jesús “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si es vinculado a proceso se reanudará el próximo 22 de abril. Durante este plazo de 144 horas, tanto la defensa como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) podrán recabar y presentar pruebas ante el juez, quien resolverá la situación jurídica del detenido.

Reportes del medio N+, quienes se encontraban afuera de las salas de juicio oral ubicadas en la colonia Doctores, entrevistaron a familiares del supuesto delincuente y detallaron que él llevaba 3 meses trabando en el sitio.

La audiencia comenzó a las tres de la tarde de este 18 de abril y concluyó aproximadamente dos horas después.

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