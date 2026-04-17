Oferta laboral como modelo, el gancho para atraer a Edith Guadalupe, la joven encontrada muerta en sótano de CDMX

La joven fue atraida por una supuesta cita de trabajo de una "agencia de modelos", sin embargo fue encontrada muerta pese a que familiares alertaron a las autoridades horas después de su desaparición

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, su familia tiene gran indignación y han acusado a las autoridades de diversas omisiones ya que desde el mismo 15 de abril denunciaron su desaparición, horas después de que la joven no regresara a casa.

La tía de Edith aseguró que en en el edificio Murano, ubicado en Avenida Revolución 829 fue citada su sobrina por una supuesta agencia de modelos que le prometieron trabajo, sin embargo fue hallada muerta en el sótano dos días después.

“La administradora del edificio llegó en la madrugada y nos dijo que según revisó las cámaras y que nunca había entrado pero nosotros por los videos que sí entró y no salió”, añadió a medios de comunicación.

La madre de la joven, Claudia Zaldívar, aseguró que un funcionario de la Fiscalía le pidió dinero “por debajo del agua para que comenzar la búsqueda y realizaran su trabajo, no me dio una cifra pero tengo los mensajes, no hicieron su trabajo. Las cámaras del C5 de aquí sí sirvieron pero de mi domicilio no servían, nosotros tuvimos que encontrar los videos con los vecinos.

Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio

La madrugada de este 17 de abril, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encuentran el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, joven de 21 años, en el sótano de un edificio residencial en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez. Su localización ocurre tras un operativo que inicia poco antes de las 5:30 horas, como resultado de una denuncia por desaparición y de la presión que ejerce la familia, que bloquea Eje 6 Sur y Avenida Santa María para exigir resultados inmediatos, según informa Nmás.

El inmueble donde se realiza el hallazgo corresponde al complejo conocido como Torre Murano, integrado por dos torres de departamentos. Un vendedor consultado por Infobae México detalla que se trata de viviendas familiares de 80 metros cuadrados y que el costo de cada unidad ronda los 3 millones 400 mil pesos. Asegura que el sitio no funciona como edificio de oficinas sino únicamente como casa habitación, situación que llama la atención por la presencia del cuerpo de la joven.

El seguimiento de la familia resulta determinante en la investigación. Los familiares, encabezados por la madre y apoyados por hermanos, primos y tíos, realizan su propia búsqueda después de que en el Ministerio Público les piden esperar 72 horas. Según narra María Elena, tía de la víctima, a Nmás: “Nosotros hicimos toda la investigación, fue gracias a nosotros, Fiscalía no hizo nada, que sacáramos escritos y ese mismo día les entregamos todo”.

La familia logra obtener imágenes de cámaras particulares que muestran a Edith Guadalupe abordando un mototaxi de aplicación, vestida con pantalón de mezclilla, blusa gris y zapatos negros abiertos. Estas grabaciones confirman que la joven entra al edificio en Avenida Revolución 829 pero en ningún momento es captada saliendo. La familiaridad con el vecindario permite también detectar que una persona del interior del edificio solía reclutar personal con frecuencia.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

La ruta de Edith Guadalupe queda registrada por cámaras particulares

Tras revisar las grabaciones del C5, el último registro visual de Edith Guadalupe indica que llega en un transporte de aplicación, sube en una motocicleta roja y entra al edificio donde tenía una cita. Los videos permiten establecer la última ubicación exacta y demuestran que no sale del lugar.

La ficha de búsqueda difundida por sus allegados describe que Edith Guadalupe mide 1.60 metros, es de complexión delgada, cabello negro y largo, con lunares en la mejilla izquierda y frente, perforación en la nariz y tatuajes: una mariposa en la costilla izquierda, una luna en el pie izquierdo y un conjunto de sol, luna y estrella en la muñeca derecha.

La actuación de la Fiscalía CDMX y los protocolos de búsqueda

La Fiscalía CDMX informa en un comunicado que, tras recibir la denuncia el 16 de abril de 2026, activa en forma inmediata los protocolos de búsqueda y análisis, con la participación de la FIPEDE, la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia C5.

Familiares consiguieron imágenes de cámaras de domicilios particulares que comprobaron que viajaba en un servicio de aplicación de taxi en moto y que entró al edificio ubicado en Av. Revolución 829 pero no salió Foto: Especial

Con base en las diligencias y análisis de videograbaciones, la Fiscalía logra reconstruir la última ruta conocida de la joven, que termina en el edificio de la alcaldía Benito Juárez. El operativo de inspección ministerial inicia a las 1:30 horas de hoy con aseguramientos y procesamiento de indicios que permiten localizar el cuerpo a las 5:30 horas, momento en que peritos procesan el sitio conforme a los protocolos.

La familia, inconforme con la respuesta inicial de las autoridades, cuestiona la falta de información y el retraso en las acciones del Ministerio Público. Afirman que fue su propio seguimiento el que resultó decisivo para ubicar a Edith Guadalupe, ya que en la Fiscalía “no hicieron nada”.

Edith Guadalupe , de 21 años, desaparece el 16 de abril de 2026; su cuerpo es hallado 24 horas después en un edificio residencial de la colonia Nonoalco.

El inmueble, conocido como Torre Murano , alberga únicamente departamentos familiares con unidades de 80 metros cuadrados valuadas en 3 millones 400 mil pesos .

La familia realiza por cuenta propia la búsqueda y localización, obteniendo videos que muestran el último trayecto de Edith Guadalupe hasta el edificio donde pierde contacto.