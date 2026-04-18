“Te pedían ir sola y sin INE”: surge testimonio de falsa cita laboral en edificio de Revolución 829

Falsas ofertas laborales. (Infobae)

El caso de Edith Guadalupe, de 21 años, localizada sin vida en el sótano de un edificio en Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez, ha derivado en otros testimonios sobre supuestas falsas ofertas de empleo dirigidas a mujeres.

La joven de 21 años fue vista por última vez el 15 de abril de 2026 cuando salió de su casa en Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa, rumbo a una entrevista laboral. Su familia denunció la desaparición ese mismo día.

Un día después, la presión de familiares y amigos llevó a un bloqueo vial, mientras las cámaras de videovigilancia confirmaron que Edith ingresó al edificio, pero nunca salió.

La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) localizó el cuerpo la madrugada del 17 de abril, con signos de violencia.

El caso también ha derivado en señalamientos por posibles omisiones y presuntos actos de corrupción en la atención inicial de la desaparición, luego de que familiares acusaran retrasos en la búsqueda y la presunta solicitud de dinero por parte de un servidor público, hechos que ya son investigados por la Fiscalía capitalina.

El modus operandi de las falsas entrevistas de trabajo

Tras el feminicidio de Edith Guadalupe, mujeres que buscaban empleo en la capital comenzaron a compartir sus experiencias sobre el edificio de Avenida Revolución 829.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Una de las mujeres contactadas relató cómo fue el proceso. El pasado mes de diciembre encontró un anuncio de empleo en Facebook y envió un mensaje por Messenger. Quienes respondieron le proporcionaron un número de WhatsApp y, a través de ese canal, comenzaron a solicitarle información personal: nombre, edad, estado civil y si tenía hijos. Después de este filtro, le ofrecieron varias opciones de empleo, entre ellas cuidadora de niños y personal de limpieza.

La cita para la supuesta entrevista fue fijada en Avenida Revolución 829. Le insistieron en que debía acudir sola, ya que el acceso, según le dijeron, era para una sola persona. Además, no debía llevar credencial de elector. Al preguntar la razón, le respondieron que era para evitar la posible pérdida de documentos, pues no se harían responsables en caso de extravío. Ente esos hechos, la mujer dijo que desconfió y decidió no ir a la cita.

En algunos casos, la oferta laboral era para una supuesta agencia de modelos, como sucedió con Edith Guadalupe. La familia de la joven confirmó que, tras una investigación propia, supieron que Edith había acudido a una cita de trabajo convocada bajo ese pretexto.

Revolución 829 y la ruta de Edith Guadalupe

Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio

El edificio de Avenida Revolución 829 está integrado por dos torres de departamentos familiares valuados en aproximadamente 3 millones 400 mil pesos por unidad. Google Maps lo registra como “multiusos”, aunque la administración y vendedores consultados aseguran que su uso es exclusivamente habitacional.

La familia de Edith Guadalupe, tras revisar las cámaras del C5 y recabar grabaciones de vecinos, confirmó que la joven llegó al edificio en un mototaxi de aplicación, vestía pantalón de mezclilla, blusa gris y zapatos negros abiertos, y no fue captada saliendo.

La Fiscalía de CDMX cumplimentó una orden de aprehensión contra un guardia de seguridad del edificio donde la joven fue vista por última vez. (Capturas de pantalla)

La madre de Edith, Claudia Zaldívar, denunció que un funcionario de la Fiscalía le pidió dinero a cambio de agilizar la búsqueda. “No me dio una cifra pero tengo los mensajes, no hicieron su trabajo. Las cámaras del C5 de aquí sí sirvieron pero de mi domicilio no servían, nosotros tuvimos que encontrar los videos con los vecinos”, explicó.

La administradora del edificio negó en un primer momento que Edith hubiera ingresado y tampoco permitió el acceso a los videos de seguridad. Fueron las grabaciones obtenidas por la familia las que evidenciaron que la joven sí entró y nunca salió del inmueble.

El cuerpo fue hallado la madrugada del 17 de abril, en el sótano del edificio, dentro de una bolsa negra y cubierto de arena.

La fiscal Bertha Alcalde Luján indicó que una de las líneas de investigación es determinar si existen más casos similares de citas laborales bajo condiciones irregulares en ese lugar y que se entrevistará a la administradora, residentes, el chofer del mototaxi y otros posibles testigos. También se revisan las cámaras internas y externas del edificio para ubicar posibles sospechosos y establecer la cronología de los hechos.