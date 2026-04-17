Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Las autoridades reportaron que la detención fue realizada sin efectuar disparos. Crédito: FGJES

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AIC) detuvo el pasado 13 de abril a un hombre identificado como José Ángel “N”, señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como el principal operador de una célula generadora de violencia.

La captura, realizada en la colonia Sonacer, ocurrió durante un operativo en el que no se efectuaron disparos y permitió poner a disposición del Ministerio Público a uno de los objetivos prioritarios para las autoridades de Sonora.

Reportes extraoficiales y medios locales señalan que José Ángel “N” sería líder de una célula criminal de “Los Salazar”, organización con presencia en diversas entidades del país, como Sonora y Querétaro.

Así fue detenido el presunto líder criminal

La captura de José Ángel “N” fue realizada mediante una orden de aprehensión, efectuada por elementos de la AIC.

Además del arresto, autoridades señalaron el aseguramiento de una camioneta de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee, año 2020, que contaba con reporte de robo en Hermosillo desde 2025. Este vehículo era en el que se trasladaba frecuentemente.

En el lugar también se incautó una pickup Chevrolet, modelo Silverado, año 2024, la cual fue robada en California en 2026.

Asimismo, se reportó que le fueron encontradas diversas dosis de narcótico, aunque no se especificó la cifra o el tipo de droga.

José Ángel “N” intentó identificarse con un documento que llevaba otro nombre, estrategia que, según la Fiscalía, usaba de manera frecuente, junto con la promoción de amparos para evadir órdenes de aprehensión previas.

Ingreso a un penal estatal y nuevas ordenes de aprehensión

Las autoridades informaron que el sujeto fue internado en el Centro de Reinserción Social número 1 de Hermosillo, donde se le ejecutaron tres órdenes de aprehensión adicionales por su probable responsabilidad en los siguientes delitos:

No hubo casos positivos de VIH (Foto: Especial)

Privación ilegal de la libertad agravada

Tentativa de privación ilegal de la libertad

Robo agravado

La FGJES detalló que el detenido era responsable del control de puntos de venta de droga, manejo de máquinas tragamonedas y ejecución de agresiones contra grupos rivales en la capital de Sonora.

Los vehículos asegurados, junto con el narcótico y otros indicios, quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad de José Ángel “N”.

Reportes extraoficiales lo vinculan a “Los Salazar”

Aunque las autoridades únicamente lo señalaron como principal operador de una célula generadora de violencia o jefe de la estructura criminal, reportes extraoficiales lo identifican como jefe de una célula delictiva vinculada al grupo de “Los Salazar”. Cabe señalar que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha confirmado esta relación.

Reportes previos de Infobae México documentan que “Los Salazar” mantienen operaciones activas en Hermosillo y otras zonas de Sonora.

Aunque en el pasado habrían operado como un grupo afín al Cártel de Sinaloa, específicamente a “Los Chapitos”, investigaciones recientes señalan que este grupo ya no mantiene una alianza directa con esa organización y actúa de manera autónoma en el control de territorios, tráfico de droga y máquinas tragamonedas, así como en hechos violentos registrados en la capital sonorense.

La FGJES señaló que las investigaciones sobre el caso de José Ángel “N” continúan y que no se descarta la posible vinculación de otras personas en la estructura delictiva.

El caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.