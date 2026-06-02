México

Critican al hijo menor de AMLO por cenar en restaurante de lujo famoso por sus filetes con oro comestible

La presencia de Jesús Ernesto López Gutiérrez en eventos privados de inauguración del restaurante de Salt Bae en CDMX lo colocó en el centro de la conversación pública y política

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Tres personas sonrientes posan en grupo, un hombre con sudadera blanca a la izquierda, otro con gafas de sol en el centro y una mujer con top negro a la derecha. Detrás, un cuadro con texto
Jesús Ernesto López Muller asiste a la inauguración exclusiva del restaurante de Nusr-Et en la Ciudad de México, acompañado de dos personas sonrientes frente a una obra de arte. (X: Jorge García orozco)

El discurso de austeridad promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a ser puesto en entredicho por el estilo de vida de sus hijos. La presencia de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente, en eventos privados de inauguración del restaurante Nusr-Et Steakhouse México City colocó nuevamente al joven en el centro de la conversación pública y política.

De la austeridad a la cocina gourmet

Fotografías difundidas en redes sociales por el periodista Jorge García Orozco muestran a Jesús Ernesto junto al reconocido chef turco Nusret Gökçe, conocido internacionalmente como “Salt Bae”, durante actividades exclusivas organizadas con motivo de la apertura del establecimiento en la Ciudad de México.

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Las imágenes exhiben al hijo del exmandatario dentro del restaurante de alta gama, una cadena internacional famosa por sus cortes premium, algunos preparados con láminas de oro comestible y frecuentada por celebridades, empresarios y figuras públicas de distintos países.

La difusión de las fotografías provocó reacciones en redes sociales debido al contraste entre el perfil discreto que tradicionalmente mantuvo la familia presidencial y el carácter exclusivo del recinto gastronómico.

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Jorge García Orozco acompañó una de las publicaciones con un mensaje crítico.

“Jesús Ernesto López Muller, hijo del ex presidente López Obrador acudió a las inauguraciones privadas del restaurante de @nusr_ett en Ciudad de México donde sirven filetes de res con oro y cortes de más de 4 mil pesos. Esos 200 pesos en la cartera vaya que hacen maravillas…”
Un hombre sonriente con barba es abrazado por el chef Salt Bae en un restaurante, mientras una mano con guante negro sirve un filete con láminas de oro
El hijo del exmandatario fue visto compartiendo con el chef Salt Bae y disfrutando de un filete cubierto con láminas de oro en un exclusivo restaurante de carnes premium. (X: Jorge García Orozco)

Un restaurante asociado al lujo internacional

Nusr-Et abrió recientemente sus puertas en la capital mexicana como parte de la expansión global de la marca creada por Salt Bae.

Entre los platillos que integran su oferta destacan cortes Wagyu australiano y especialidades Prime cuyos precios superan los mil pesos por porción. El menú también incluye opciones como el Tomahawk Wagyu para dos personas con un costo cercano a los 4 mil pesos.

El famoso chef turco llegará a México luego de años de viralidad, celebridades y controversias mundialistas.

Las fotografías difundidas muestran parte de la experiencia de apertura, donde el lema “More than a restaurant” acompañó varios de los eventos privados organizados para invitados especiales.

La aparición de Jesús Ernesto en ese contexto generó debate debido al simbolismo político que conserva el apellido López Obrador dentro de la vida pública mexicana.

Captura de pantalla de un tuit que muestra cuatro imágenes: Jesús Ernesto López Muller posando con Nusret Gökçe, el letrero de Nusret Steakhouse y un menú
Jesús Ernesto López Muller, hijo del expresidente López Obrador, asiste a la inauguración privada del lujoso restaurante de Nusret Gökçe en la Ciudad de México. (X)

¿Quién es Ivanna Isa?

La atención sobre Jesús Ernesto López Gutiérrez también ha reactivado el interés sobre su vida personal y particularmente sobre Ivanna Isa, joven con quien ha sido vinculado sentimentalmente en meses recientes.

Hasta ahora existe poca información pública sobre ella. Diversos medios la identificaron como creadora de contenido en TikTok debido a que mantenía una cuenta con alrededor de 22 mil seguidores.

Su nombre comenzó a circular con fuerza después de publicar un video junto al hijo del expresidente. Tras la repercusión mediática y los comentarios que recibió en redes sociales, el perfil fue desactivado.

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas para confirmar oficialmente la relación.

Mientras tanto, las imágenes de Jesús Ernesto en la apertura de Nusr-Et continúan acumulando comentarios y mantienen el foco sobre una de las figuras menos visibles del círculo familiar del exmandatario.

Ramón López Beltrán también ha sido blanco de investigaciones por posible corrupción y conflicto de intereses. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Ramón López Beltrán también ha sido blanco de investigaciones por posible corrupción y conflicto de intereses. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

A finales de mayo, Jorge García Orozco difundió fotografías de José Ramón López Beltrán en “La Vela Puerto Cancún”, dentro de un departamento valuado entre 30 y 40 millones de pesos. Las imágenes aparecieron poco después de una investigación hecha por el periodista sobre la venta de zona de playa a Grupo Vidanta.

La adquisición de 53 hectáreas por parte de la empresa es señalada por presuntas irregularidades ambientales, un precio de venta considerado muy bajo y un posible conflicto de interés relacionado con José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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