Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

Derivado de acciones de investigación y vigilancia realizada por elementos de seguridad federal, estatal y de las Fuerzas Armadas, fue detenido Diego “N” y/o Luis Gustavo “N”, conocido como “El Flaco” y/o “Jony”, identificado como líder de una célula delictiva de Los Salazar.

Su arresto se efectuó durante la ejecución de 12 cateos en la capital del estado de Querétaro, luego de que los agentes recabaron datos de prueba suficientes para intervenir los domicilios.

Derivado de los catos en distintos domicilios, las autoridades lograron detener a 30 personas (21 hombres y 9 mujeres), entre ellos a “El Flaco”.

Las autoridades también lograron asegurar armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

“El Flaco”, líder de una célula dedicada al reclutamiento de personas

Imagen de las personas detenidas derivado de los cateos en la capital de Querétaro. (Especial)

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Diego “S” y/o Luis Gustavo “N”, alias “El Flaco”, es identificado por las autoridades como líder de una célula delictiva de Los Salazar, la cual opera en la región de Querétaro.

La información señala que “El Flaco” coordina la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como actividades de reclutamiento de personas para que se integren al grupo criminal.

El sujeto también se encarga de la disputa del control territorial, controla las rutas de trasiego de narcóticos, homicidios, así como delitos de extorsión y tráfico de armas.

La célula de Los Salazar es identificada como un grupo armado que anteriormente mantenía vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Este grupo armado fue encabezado por Adán Salazar Zamora, alias “Don Adán”, quien fue considerado como uno de los operadores y lugartenientes del cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La colaboración de Ovidio Guzmán con la justicia de Estados Unidos habría afectadlo a los Guzmán Salazar, activos aún en el mundo narco, según Anabel Hernández. (Anayeli Tapia/Infobae)

Como lo refirió esta casa editorial desde principios de 2025, Los Salazar operaban al servicio de los hijos de “El Chapo”, pero fue hasta el año 2023 que se separaron.

El rompimiento de su alianza se efectuó cuando Iván Archivaldo Guzmán Salazar, prohibió la fabricación y venta de fentanilo luego de que el gobierno de los Estados Unidos los señaló como los principales traficantes a la Unión Americana.

Como Los Salazar no siguieron las órdenes de Iván Archivaldo, comenzó una disputa por el control del territorio. Esto provocó que células afines a Los Chapitos comenzaran una guerra a nombre de los hijos de “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con reportes del Semanario Zeta, actualmente Los Salazar estarían ligados a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes mantienen una guerra con Los Chapitos desde septiembre de 2024.