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México vs Serbia: esta sería la alineación de Javier Aguirre para el último duelo previo al Mundial 2026

El encuentro frente a Serbia será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones

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(EFE/Sáshenka Gutiérrez)
(EFE/Sáshenka Gutiérrez)

La Selección Mexicana disputará este jueves su último partido de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Con la lista definitiva de 26 futbolistas ya confirmada, el encuentro representa la última oportunidad para que Javier Aguirre pruebe variantes y defina la alineación que utilizará en el debut mundialista ante Sudáfrica.

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El conjunto nacional llega a este compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Australia, resultado que le permitió mantener su invicto durante 2026. Además, el duelo sirvió para el regreso de Guillermo Ochoa a la portería, una posición que sigue generando expectativa de cara al arranque de la justa internacional.

México busca cerrar invicto su preparación mundialista

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La responsabilidad sobre el combinado mexicano ha aumentado al ser uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo. Bajo este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Aguirre ha apostado por una mezcla de jugadores con experiencia internacional y elementos jóvenes que han ganado protagonismo en el proceso.

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El encuentro frente a Serbia será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones. El antecedente más reciente se remonta a 2011, cuando México se impuso por 2-0 en un partido amistoso.

El compromiso está programado para este jueves 4 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Las posibles alineaciones para el México vs Serbia

(Kirby Lee-Imagn Images)
(Kirby Lee-Imagn Images)

De acuerdo con información de ESPN, estas serían las alineaciones probables para el encuentro:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Marcel Ruiz; Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Serbia: Filip Stankovic; Adem Avdic, Strahinja Pavlovic, Strahinja Erakovic, Kosta Nedeljkovic; Aleksandar Stankovic, Njegos Petrovic, Veljko Birmancevic; Vjacheslav Malafeev, Vasilije Kostov y Andrija Zivkovic.

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