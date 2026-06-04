Cuánto dinero deja el Mundial 2026 en México: impacto económico por sector y ciudad sede

El Mundial 2026 dejará una gran derrama económica de dinero para México pues se espera que el país reciba más de 2,570 millones de dólares

El Mundial 2026 dejará una gran derrama económica de dinero para México pues se espera que el país reciba más de 2,570 millones de dólares, con una generación estimada de 105,000 empleos temporales y una aportación al PIB nacional de 0.13%. La proyección incluye el efecto directo de cada partido en territorio mexicano, con una cifra histórica de 311.5 millones de dólares por encuentro.

Cabe señalar que esta expectativa de crecimiento abarca a las tres ciudades sede de la República Mexicana: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que concentran la mayor llegada de visitantes internacionales y el mayor flujo comercial ligado al evento. Se prevé que la derrama total oscile entre 2,570 y 3,000 millones de dólares, impulsada por la actividad turística, el sector servicios y las inversiones en infraestructura.

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La Ciudad de México concentrará la atención del mundo entero con el partido inaugural del Mundial 2026 entre mexicanos y sudafricanos. (Composición Raúl A. González/Infobae México)

En cuanto a las estimaciones de las estimaciones de la Concanaco, se proyectan 65.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 5.000 millones se atribuirían a la venta de boletos, mientras que cerca de 60.000 millones corresponderían a actividades turísticas, comerciales y de servicios relacionadas con el Mundial 2026.

Ciudad de México concentraría una derrama de 34.560 millones de pesos. Guadalajara dejaría un impacto económico de 11.320 millones y Monterrey consolidaría 14.118 millones.

Ciudad de México espera la mayor derrama y el partido inaugural

La capital recibirá el mayor beneficio económico porque será sede del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. La derrama local calculada por expertos ronda entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, impulsada por la llegada de aficionados, delegaciones, medios y patrocinadores. La cifra representará el flujo turístico más alto para una sola ciudad mexicana durante el torneo.

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El gobierno capitalino y la industria hotelera anticipan ocupación total, un aumento en la demanda de servicios y la generación de empleos temporales en sectores como el transporte, la seguridad y la restauración. Los organizadores destacan que el evento permitirá consolidar a la capital como punto clave para el turismo deportivo en la región.

CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2026.- Durante el inicio de las jornadas laborales, usuarios tienen que utilizar unidades de apoyo RTP en la estación Xola debido al cierre de estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre ellas Pino Suárez, San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, las cuales continúan en remodelación a pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha generado aglomeraciones en la zona. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Monterrey impulsará su sector hotelero y el consumo local

Por otra parte, la ciudad de Monterrey se prepara para captar una porción significativa de la derrama, con el Estadio BBVA como escenario de encuentros del Mundial. La localidad regia espera beneficios directos en la ocupación hotelera, el consumo local y la promoción internacional de su oferta turística.

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Las autoridades estatales y municipales estiman que la llegada de visitantes internacionales y nacionales elevará la demanda en restaurantes, comercios y servicios de movilidad. Mientras que el sector privado prevé inversiones adicionales en infraestructura y logística para atender el flujo de aficionados que arribarán durante el torneo.

La ilustración muestra la futura conectividad WiFi de alta velocidad en los estadios mexicanos, como el BBVA, Akron y Azteca, para la Copa Mundial 2026, con aficionados interactuando digitalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guadalajara potenciará la economía regional con el Estadio Akron

Finalmente, Guadalajara proyecta un alto efecto económico derivado de los partidos en el Estadio Akron. Las estimaciones señalan una fuerte entrada de divisas por el gasto de turistas y la contratación de personal temporal en hoteles, agencias de viajes, transporte y comercios.

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Con inversión histórica y mejoras en infraestructura, el Estadio Akron recibirá partidos clave del Mundial 2026, incluyendo duelos de la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero

La Cámara Nacional de Comercio local reporta un crecimiento en las reservas y una mayor actividad en el sector servicios. El gobierno estatal prevé que el evento posicione a la ciudad como destino para futuros encuentros internacionales y detone proyectos de mejora urbana en el entorno del estadio.

La suma de estas tres sedes coloca a México como uno de los grandes beneficiarios económicos de la edición 2026 de la Copa del Mundo, con efectos directos en el empleo, la inversión y el flujo turístico nacional e internacional.

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