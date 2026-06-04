Cuánto dinero deja el Mundial 2026 en México: impacto económico por sector y ciudad sede

El Mundial 2026 dejará una gran derrama económica de dinero para México pues se espera que el país reciba más de 2,570 millones de dólares, con una generación estimada de 105,000 empleos temporales y una aportación al PIB nacional de 0.13%. La proyección incluye el efecto directo de cada partido en territorio mexicano, con una cifra histórica de 311.5 millones de dólares por encuentro.
Cabe señalar que esta expectativa de crecimiento abarca a las tres ciudades sede de la República Mexicana: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que concentran la mayor llegada de visitantes internacionales y el mayor flujo comercial ligado al evento. Se prevé que la derrama total oscile entre 2,570 y 3,000 millones de dólares, impulsada por la actividad turística, el sector servicios y las inversiones en infraestructura.
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En cuanto a las estimaciones de las estimaciones de la Concanaco, se proyectan 65.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 5.000 millones se atribuirían a la venta de boletos, mientras que cerca de 60.000 millones corresponderían a actividades turísticas, comerciales y de servicios relacionadas con el Mundial 2026.
Ciudad de México concentraría una derrama de 34.560 millones de pesos. Guadalajara dejaría un impacto económico de 11.320 millones y Monterrey consolidaría 14.118 millones.
Ciudad de México espera la mayor derrama y el partido inaugural
La capital recibirá el mayor beneficio económico porque será sede del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. La derrama local calculada por expertos ronda entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, impulsada por la llegada de aficionados, delegaciones, medios y patrocinadores. La cifra representará el flujo turístico más alto para una sola ciudad mexicana durante el torneo.
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El gobierno capitalino y la industria hotelera anticipan ocupación total, un aumento en la demanda de servicios y la generación de empleos temporales en sectores como el transporte, la seguridad y la restauración. Los organizadores destacan que el evento permitirá consolidar a la capital como punto clave para el turismo deportivo en la región.
Monterrey impulsará su sector hotelero y el consumo local
Por otra parte, la ciudad de Monterrey se prepara para captar una porción significativa de la derrama, con el Estadio BBVA como escenario de encuentros del Mundial. La localidad regia espera beneficios directos en la ocupación hotelera, el consumo local y la promoción internacional de su oferta turística.
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Las autoridades estatales y municipales estiman que la llegada de visitantes internacionales y nacionales elevará la demanda en restaurantes, comercios y servicios de movilidad. Mientras que el sector privado prevé inversiones adicionales en infraestructura y logística para atender el flujo de aficionados que arribarán durante el torneo.
Guadalajara potenciará la economía regional con el Estadio Akron
Finalmente, Guadalajara proyecta un alto efecto económico derivado de los partidos en el Estadio Akron. Las estimaciones señalan una fuerte entrada de divisas por el gasto de turistas y la contratación de personal temporal en hoteles, agencias de viajes, transporte y comercios.
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La Cámara Nacional de Comercio local reporta un crecimiento en las reservas y una mayor actividad en el sector servicios. El gobierno estatal prevé que el evento posicione a la ciudad como destino para futuros encuentros internacionales y detone proyectos de mejora urbana en el entorno del estadio.
La suma de estas tres sedes coloca a México como uno de los grandes beneficiarios económicos de la edición 2026 de la Copa del Mundo, con efectos directos en el empleo, la inversión y el flujo turístico nacional e internacional.
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