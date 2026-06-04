México

Claudia Sheinbaum celebra que Mullin reconozca la soberanía de México tras carta de AMLO: “Oye, qué bien”

En medio de la ofensiva del “narcogobierno” y la reaparición de López Obrador, la presidenta encontró en las palabras del secretario de Seguridad de EEUU un argumento a favor de México

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El funcionario de Seguridad Nacional lo afirmó ante el Comité de la Cámara de Representantes tras su reunión del 21 de mayo en Palacio Nacional, y dijo que el trabajo conjunto supera al de gobiernos mexicanos recientes. (Infobae-Itzallana)
El funcionario de Seguridad Nacional lo afirmó ante el Comité de la Cámara de Representantes tras su reunión del 21 de mayo en Palacio Nacional, y dijo que el trabajo conjunto supera al de gobiernos mexicanos recientes. (Infobae-Itzallana)

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reconoció esta semana ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha superado en cooperación bilateral a cualquier administración mexicana reciente.

Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, afirmó Mullin en la audiencia.

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La declaración se produce días después de su visita a Palacio Nacional el 21 de mayo, donde se reunió con Sheinbaum y su gabinete de seguridad.

FILE PHOTO: U.S. Homeland Security Secretary Markwayne Mullin testifies before a Senate Appropriations Homeland Security Subcommittee hearing on U.S. President Donald Trump's proposed FY2027 budget request for the Department of Homeland Security, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., June 2, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
FILE PHOTO: U.S. Homeland Security Secretary Markwayne Mullin testifies before a Senate Appropriations Homeland Security Subcommittee hearing on U.S. President Donald Trump's proposed FY2027 budget request for the Department of Homeland Security, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., June 2, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

La respuesta de Sheinbaum: “No hay subordinación”

Lejos de celebrar el elogio sin matices, la presidenta respondió este jueves en la mañanera con una postura que deja claro el marco de la relación bilateral.

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“La colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación; que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, sostuvo la mandataria.

La frase no es menor en el contexto actual: mientras Washington acumula presiones sobre México —desde las acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios de Sinaloa hasta las alertas de Marco Rubio sobre el uso de drones por los cárteles— Sheinbaum insiste en que la cooperación tiene un piso innegociable: la soberanía nacional.

Más cooperación, pero con reglas

Mullin aseguró que el actual gobierno de México está cooperando “como nunca” con Estados Unidos y que por ello registran incautaciones récord de drogas, armas y dinero. Sin embargo, el propio funcionario estadounidense reconoció que esa cooperación no implica carta blanca: la soberanía mexicana, dijo, debe respetarse.

Durante la visita de Mullin a Palacio Nacional, Sheinbaum le pidió que las reuniones entre México y EU “se hagan más seguido”, por lo que quedaron en que el próximo encuentro de seguridad se realizará en junio.

U.S. Homeland Security Secretary Markwayne Mullin attends a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci
U.S. Homeland Security Secretary Markwayne Mullin attends a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci

El telón de fondo: soberanía bajo presión

El intercambio de elogios ocurre en uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre ambos países. Pese a los acuerdos de cooperación, durante su rendición de cuentas del 31 de mayo Sheinbaum aseguró que “grupos de la ultraderecha” de Estados Unidos buscan debilitar la soberanía nacional.

Para la presidenta, la distinción es clave: hay interlocutores en Washington con quienes se puede trabajar, y hay sectores que usan a México como herramienta política. El elogio de Mullin, en ese esquema, es bienvenido —pero no cambia las reglas del juego.

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