Asesinaron a su esposo, huyó de Veracruz y volvió para fundar su medio: quién es la periodista secuestrada Roxana Guzmán

Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada la mañana de este 2 de junio en su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz, por un grupo de al menos tres hombres armados y encapuchados que irrumpieron por la fuerza mientras ella grababa el momento con su celular.

Detrás del secuestro hay una historia de violencia que data de 2017 y que la obligó a abandonar el estado durante años, antes de regresar para fundar su propio medio. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) abrió una carpeta de investigación y, hasta el cierre de esta edición, no hay registro de su paradero ni identificación de los agresores.

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Quienes la conocen dicen que nunca les advirtió de ningún peligro. Hasta el momento, no se tenían registradas denuncias recientes ante la Comisión de Atención y Protección a Periodistas.

Alerta mujeres periodistas activada tras el secuestro de Roxana. Crédito: CIMAC

La única excepción data de 2019, cuando solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital.

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Un compañero de Roxana declaró en entrevista con Milenio que llevaba “dos o tres años” trabajando en el periodismo de forma activa y que nunca les platicó de ningún tipo de amenaza: “Muchos años atrás sabíamos también estaba por algún medio informativo... En ningún momento nos dijo o nos platicó que había algo de ese tipo de temas”.

En los días previos al secuestro, Guzmán Ramírez publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la comercialización de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento para que cubriera gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial.

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La noche en que su esposo fue asesinado a unos metros de ella

El 11 de marzo de 2017, Carlos Fernández Escalante, conocido como “El Loco”, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital. Era el esposo de Roxana. El crimen ocurrió a unos metros de donde ella se encontraba, de acuerdo con medios locales como Plumas Libres.

La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

No era la primera vez que Fernández Escalante aparecía vinculado a episodios de violencia. En 2012, elementos de las Fuerzas Armadas lo detuvieron en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y droga. En diciembre de 2015, al recobrar su libertad, recibió al menos tres impactos de bala en un atentado. Sobrevivió gracias a la atención médica en el hospital Comunitario de Coatzacoalcos.

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Las líneas de investigación sobre su muerte apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas. El mismo medio antes citado señaló que, en el momento del crimen, Fernández Escalante se dedicaba al comercio y apoyaba a su esposa en la venta de alimentos y artículos de belleza. No se estableció vínculo alguno entre su asesinato y la actividad periodística de Roxana.

Antes del homicidio, Roxana trabajó en el Diario del Istmo. Tras el homicidio de su esposo, la comunicadora tomó la decisión de salir de Veracruz. La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) confirmó que en 2017 Guzmán Ramírez se vio obligada a abandonar el estado por motivos de seguridad, posiblemente relacionados con la muerte de su esposo.

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En 2017 su esposo fue asesinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regresó y fundó su medio

Años después, Roxana Guzmán decidió volver. Regresó a Veracruz en enero y fundó Pulso Informativo del Sureste, un medio digital también conocido como Pulso Nanchiteco.

El portal creció rápido. En pocos meses sumó 19,000 seguidores en redes sociales, de acuerdo con información difundida por medios locales. Guzmán Ramírez realizaba transmisiones en vivo para cubrir en tiempo real los problemas de la comunidad.

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El proyecto tenía un perfil hiperlocal: reportes ciudadanos, seguimiento a quejas comunitarias y cobertura de temas sociales, políticos y de seguridad en la zona sur del estado. En sus redes, la periodista había anunciado una nueva etapa para ampliar la cobertura a colonias y municipios de la región, con transmisiones en vivo y atención ciudadana.

Así fue su secuestro

La mañana de este 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, los hombres armados llegaron al domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo. Ella tenía el celular en la mano. Alcanzó a grabar parte de lo que ocurría: tres sujetos encapuchados, vestidos de negro, golpeaban la puerta con un marro.

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Adentro, su hermano les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el lugar. Cuando lograron ingresar al domicilio uno de los hombres le apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y los amenazaron antes de llevarse a Roxana. El primero en ingresar tomó el celular. Ahí se cortó la grabación.

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

Tras recibir la denuncia, personal de la Fiscalía y del estado acudió al domicilio para recabar indicios. El lugar quedó acordonado y bajo resguardo policial.

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La FGE ha implementado un operativo de búsqueda en el que participan la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial.

ARTICLE 19 México y Centroamérica documentó el caso y exigió a la FGE Veracruz, al Gobierno del estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas implementar acciones efectivas de manera inmediata. La organización pidió que la labor periodística de Guzmán Ramírez sea considerada línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

CIMAC activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El secuestro de Guzmán Ramírez ocurre en el país que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina. Ese año fueron asesinados 9 periodistas en México — la cifra más alta en tres años — y el país ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores, con 28 casos, solo por detrás de Siria, que registró 37.