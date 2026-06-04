Dónde ver EN VIVO la final femenina y las semifinales masculinas del Roland Garros 2026 desde México

Maja Chwalinska hace historia y se convierte en la primera tenista proveniente de la qualy en llegar a una final de Roland Garros en la era abierta. (REUTERS/Benoit Tessier)

La ausencia de Carlos Alcaraz y la lesión por mareos de Jannik Sinner, que derivó en su eliminación en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo, han provocado la presencia de invitados sorpresas en las últimas rondas del cuadro.

El campeón de esta edición será inédito, ya que ninguno de los tenistas que lograron avanzar a semifinales ha conseguido un título de Grand Slam, por lo que sin importar el ganador, la historia está asegurada.

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Lo mismo sucederá con la rama femenina, donde también habrá nueva campeona tras la eliminación de las favoritas, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff e Iga Swiatek, por lo que la ganadora de la final entre Mirra Andreeva y Maja Chwalinska pasará a la historia con su primer título de Grand Slam.

Final Femenina

(REUTERS/Benoit Tessier)

Esta final será histórica por muchos motivos, pero se debe empezar con la gran historia de Maja Chwalisnka, quien tuvo que pasar por la ronda clasificatoria y vencer a tres rivales para meterse al cuadro principal y, desde ahí, avanza fase por fase ha ido derrotando a sus contrincantes sorprendiendo a todas

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Con este recorrido, la polaca se convirtió en la primera tenista proveniente de la qualy en alcanzar una final de Roland Garros.

Ahora, buscará seguir haciendo historia y levantar el trofeo en París. Su presencia en la final no solo rompe estadísticas, también inspira a quienes inician desde abajo en los torneos más exigentes del circuito profesional.

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Por otro lado, aparece Mirra Andreeva, quien después de haber llegado a las semifinales del certamen en 2024, ha dado el siguiente paso y buscará conseguir el primer Grand Slam de su carrera para colocarse entre las mejores seis tenistas del mundo.

La gran final está programada para disputarse este sábado 6 de junio entre las 7:00-8:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de ESPN.

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Semifinal italiana

Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 3 de junio de 2026. El italiano Flavio Cobolli en acción durante su partido de cuartos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. (REUTERS/Benoit Tessier)

Cuando se habla de Italia en el tenis, lo habitual es pensar en figuras como Jannik Sinner o Lorenzo Musetti, considerados los principales exponentes del país. Sin embargo, pocos imaginaban que Mateo Arnaldi y Flavio Cobolli estarían compitiendo por un lugar en la final de un Grand Slam.

Ambos tenistas han aprovechado los cruces favorables en el cuadro del torneo y aunque las circunstancias externas jugaron a su favor, ambos han cumplido con un buen desempeño sobre la arcilla, manteniéndose firmes en cada ronda y buscarán asegurar su pase a la primera final de sus carreras en Roland Garros.

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Zverev sueña con su primer Grand Slam

Zverev sueña con su primer Grand Slam. (REUTERS/Stephane Mahe)

Alexander Zverev es considerado uno de los mejores tenistas que no ha logrado conquistar un título de Grand Slam, pero su carrera ha estado marcada por la mala fortuna de coincidir con dos generaciones dominantes: la de Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, y la de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Ahora, con la ausencia de estos cinco jugadores, al alemán tiene una oportunidad inmejorable para hacer historia en el torneo. Sin embargo, deberá estar atento y aprender de los errores cometidos en la final del US Open 2020 ante Dominic Thiem.

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Por su parte, el checo Jakub Mensik ha demostrado un alto nivel en la cancha. En sus últimos dos partidos, superó a rivales peligrosos como Joao Fonseca y Andrey Rublev, por lo que buscará sorprender y conquistar su primer título en la Philippe Chatrier.

Ambos encuentros de las semifinales están programados para disputarse este viernes 6 de junio, debido a que la final será el domingo 8, por lo que a continuación te presentamos el calendario de juegos:

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Semifinales hombres:

Jakub Mensik vs Alexander Zverev (6:30 horas)

Flavio Cobolli vs Mateo Arnaldi (11:00 horas)

Los juegos podrán disfrutarse a través de las pantallas de ESPN y Disney+ en toda Latinoamérica.