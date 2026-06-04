Objetivo prioritario de EEUU se escondía en Jalisco: arrestan a extranjero buscado por homicidio

Foto: Policía Jalisco

Cristian “N”, identificado como objetivo prioritario, fue detenido en Puerto Vallarta por elementos de la Policía de Jalisco al ser buscado por delitos de alto impacto en los Estados Unidos.

Su arresto se llevó a cabo este jueves luego de que los oficiales estatales recibieron una alerta de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals que informaba sobre la búsqueda del sujeto, quien posiblemente se encontraba en dicho municipio.

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Buscado por delitos como homicidio y descarga de arma de fuego

La agencia de los Estados Unidos detalló que Cristian “N”, de 21 años y originario de Los Ángeles, California, era buscado por homicidio, tentativa de homicidio, descarga de arma de fuego y delitos contra la salud.

Con los datos, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia realizaron un cruce multiplataforma de datos que les permitió definir puntos que posiblemente frecuentaba Cristian “N”, por lo que trazaron un operativo con agentes de la Comisaría General.

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Foto: Policía Jalisco

El operativo permitió ubicar a una persona que cumplía con las características del estadounidense en el cruce de Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas. Al comprobar su identidad, los agentes también detectaron que había ingresado de manera irregular al país.

Tras su detención, Cristian “N” fue trasladado con el apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) para su puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para que se determine su situación legal.

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Uno de los “10 más buscados” del FBI fue detenido en enero pasado en Hidalgo

Uno de los arrestos más destacados de un objetivo buscado por los Estados Unidos ocurrió en enero de este año, cuando Alejandro Rosales Castillo fue localizado en Pachuca, Hidalgo, tras una operación binacional al contar con una orden de captura con fines de extradición.

Alejandro Rosales fue capturado tras el intercambio de información por ambas naciones. Foto: SSPC

La detención se concretó luego de un intercambio de información que identificó a Pachuca como su zona de residencia. Tras tareas de vigilancia en distintas áreas del municipio, agentes federales y de las Fuerzas Armadas detectaron a un hombre que coincidía con sus características y lo detuvieron.

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El sujeto formaba parte de la lista de los “10 fugitivos más buscados” por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por el asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, excompañera de trabajo en Charlotte, ocurrido en 2016 en Carolina del Norte.

El cuerpo de Ly Le fue hallado el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa cerca del condado de Cabarrus, con lesiones por disparo de arma de fuego. Dos días antes, las autoridades habían localizado el vehículo de la mujer en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona.

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La investigación estadounidense estableció que Rosales le debía a la mujer cerca de mil dólares y que, en mensajes previos al crimen, ambos acordaron reunirse en Charlotte el 9 de agosto de 2016 para pagar el préstamo. El FBI sostiene que él le habría hecho retirar una suma mayor en un cajero automático.

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Después del asesinato, Rosales huyó con su novia y cruzaron la frontera hacia México por Nogales, Sonora, según el FBI. Ella se entregó dos meses después, pero él permaneció prófugo.

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El FBI incluyó a Rosales Castillo en su lista de los 10 más buscados desde 2017 y, desde 2023, ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que permitiera su captura.

Rosales Castillo contaba con una Ficha Roja de Interpol y era requerido por Carolina del Norte. El FBI detalló que le imputan asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

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