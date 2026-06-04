Uso indebido de marcas de la FIFA pondría a Mariana Ochoa en riesgo de una multa de hasta 29 mdp

Mariana Ochoa podría ser multada con hasta 29 millones de pesos por el uso no autorizado de marcas de la FIFA. (Infobae México / Jesús Avilés)

“México mágico, ponte el sombrero”, canción mundialista lanzada por Mariana Ochoa, podría derivar en una multa millonaria en contra de la artista por aprovechamiento comercial no autorizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), de acuerdo con normativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como parte de su estrategia de protección de propiedad intelectual, la FIFA registró 357 marcas asociadas al Mundial 2026 ante el IMPI. Carolina Pérez Luna, directiva divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, indicó que desde hace varios años la dependencia definió un esquema de colaboración con el organismo internacional.

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“Hemos estado trabajando no solamente con FIFA, sino también con otras instituciones y los órdenes de gobierno, porque nos importa mucho poder generar un esquema de protección a las marcas que ha solicitado y que le han sido otorgadas a FIFA para esta Copa Mundial”, indicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

La funcionaria destacó que entre los registros destacan las mascotas oficiales del certamen; también, Mundial 2026, marca que es aludida en la canción de Mariana Ochoa.

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“Hemos realizado acciones con ellos, desde el acompañamiento, la capacitación, obviamente el registro de sus marcas. Ellos, desde 2024, tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”.

Mariana Ochoa en su video "Ponte el Sombrero" (especial)

La controversia en torno al tema de Mariana Ochoa

La controversia en torno al lanzamiento de la canción “Ponte el sombrero” radica en que Mariana Ochoa podría incurrir en un intento de capitalizar el furor por el certamen de la FIFA para monetizar.

Esta práctica, definida como “marketing de emboscada”, se da cuando una persona o empresa busca asociarse comercialmente a un evento importante sin contar con autorización oficial.

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Si una canción, campaña publicitaria o producto obtiene ingresos usando elementos que el público relaciona directamente con una competencia protegida, los organizadores pueden considerar que se genera un beneficio económico a partir de la fama del evento.

De acuerdo con el IMPI, las multas por el uso indebido de marcas pueden alcanzar hasta 250 mil UMAs, equivalentes a unos 29 millones de pesos por cada conducta infractora.

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Los 357 registros que constan en el IMPI impiden el uso de la marca Mundial 2026. Su explotación no autorizada constituye una infracción administrativa conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Mariana Ochoa posa sonriente para la promoción de "México Mágico" y su polémica canción "Ponte el sombrero", generando debate en las redes sociales. (Spotify)

Letra completa de “México mágico, ponte el sombrero”

Todos puestos emocionados con el mundial

Levantemos nuestras banderas para triunfar

Vamos a jugar

Vamos a brillar

México Mágico ¡Es tu lugar!

Corazones que laten juntos con la pasión

Que sentimos todos unidos por el futbol

Vamos a jugar

Vamos a brillar

México Mágico ¡Es tu lugar!

México, México repitió

México Mágico ¡Es el host!

México, México

1, 2, 3

México Mágico

¡26!

Eh oh, ponte el sombrero

Eh oh, moreno y güero

Eh oh, el mundo entero

Eh oh, jugando el mismo juego

Corazones que laten juntos con la pasión

Que sentimos todos unidos por el futbol

México, México repitió

México Mágico ¡Es el host!

México, México

1, 2, 3

México Mágico

¡26!

Eh oh, ponte el sombrero

Eh oh, moreno y güero

Eh oh, el mundo entero

Eh oh, jugando el mismo juego

¡Ponte el sombrero!

La cantante Mariana Ochoa enfrenta una posible demanda de la FIFA por lucrar con el Mundial de 2026 a través de su canción, lo que se considera marketing de emboscada. (X)

¿El IMPI inició una investigación?

Infobae México consultó a la división de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI sobre la existencia de un procedimiento formal contra Mariana Ochoa, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

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El caso ha capturado la atención pública luego de la controversia en torno al retiro de “Ajologol”, figura colocada en la explanada del Estadio Ciudad de México por el gobierno de la morenista Clara Brugada.

Registro de marca por parte de FiFA sobre la palabras Mundial 2026 (captura)

Además de que la propia cantante domina el tema. Ochoa recurrió al IMPI para blindar su nombre. Según el registro 2909978 a nombre de Mariana Yolanda Ochoa Reyes, “Mariana Ochoa” es una marca registrada.

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La ex OV7 es propietaria de los derechos de su uso hasta 2035, con la posibilidad de renovación.

El registro incluye su control sobre:

Servicios de entretenimiento

Representación de espectáculos en vivo

Actuaciones de entretenimiento en directo

Presentación de espectáculos de entretenimiento en directo

Producción de espectáculos de entretenimiento que incluyen a cantantes

Conciertos de música

Interpretación de música y canto

Producción de grabaciones de sonido, video y música

Producción de conciertos de música

Servicios de artistas del espectáculo

El caso de la ex OV7 se suma a otros que han derivado en operativos de parte de autoridades mexicanas y el IMPI.

Con la proximidad de la Copa del Mundo 2026, la vigilancia sobre el uso comercial de términos vinculados al torneo será más estricta, especialmente en plataformas digitales donde millones de usuarios consumen contenido monetizado a diario.

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