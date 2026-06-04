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¿En qué consiste el nuevo Plan Estratégico de Turismo para el Mundo Maya?

La estrategia busca impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación turística en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México

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Un mapa antiguo muestra México y Centroamérica con el logo de Mundo Maya en el centro. México está en naranja, otros países en amarillo, rojo, melocotón y azul.
Un mapa de estilo antiguo ilustra la región del Mundo Maya, con el logo de la organización centralizado sobre México y estados colindantes, representando la rica herencia cultural y el potencial turístico de la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Turismo (SECTUR), encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, ha revelado el nuevo Plan Estratégico de la Organización Mundo Maya.

El objetivo principal de esta iniciativa es transformar a esta histórica región en un multidestino turístico que destaque a nivel global por su competitividad, sostenibilidad e innovación. Este esfuerzo conjunto cuenta con la participación activa de los gobiernos de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

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Objetivos Principales del Proyecto

De acuerdo con Rodríguez Zamora, el plan está diseñado para mejorar significativamente la integración de la región y optimizar la coordinación entre las diferentes instituciones de los países miembros.

(Foto: Sectur Quintana Roo)
(Foto: Sectur Quintana Roo)

A través de acciones conjuntas, se espera que el Mundo Maya, estrategia que integra a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y que es uno de los compromisos del gobierno de México junto con los países vecinos de la frontera sur para “impulsar el desarrollo regional y consolidar el turismo como una verdadera prioridad nacional”, se posicione fuertemente en los mercados internacionales como un referente turístico imperdible.

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Nueva Presidencia y Agenda Estratégica

Durante la reciente Feria Internacional de Turismo, México asumió la Presidencia Pro Témpore de la Organización. Bajo este liderazgo, de acuerdo con Rodríguez Zamora se impulsará una agenda enfocada en:

Fotografía fechada el 14 de octubre de 2023, donde se observa a turistas en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán (México). EFE/Lorenzo Hernández
Fotografía fechada el 14 de octubre de 2023, donde se observa a turistas en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán (México). EFE/Lorenzo Hernández
  • Fortalecer alianzas estratégicas y la cooperación internacional.
  • Mejorar la conectividad tanto aérea como terrestre, en colaboración con autoridades aduaneras y migratorias.
  • Fomentar proyectos de gran escala para la integración turística, destacando el Tren Maya.
  • Proteger y conservar el invaluable patrimonio natural y cultural de la zona.
  • Apoyar el desarrollo de proyectos con un alto impacto positivo para las comunidades locales.

Respaldo Internacional

La presentación del plan contó con el apoyo y presencia de figuras clave de Centroamérica, incluyendo a Carlos Flores Guifarro (vicepresidente de Honduras), Luisa Fernanda Rodríguez (representante de Turismo de Guatemala), Josué Carballo (representante de Turismo de Belice) y Mercedes Silva (representante de Turismo de El Salvador).

Esta unión subraya el compromiso regional por hacer del mundo maya un destino unificado y próspero.

Josefina Rodríguez afirmó, según Periodismo Objetivo, que hoy existen condiciones para consolidar al Mundo Maya como multidestino turístico porque el turismo comunitario ya cuenta con base institucional, productos comercializables, infraestructura regional y conectividad para articular a los países y estados que integran esa región.

Entre esos elementos, Rodríguez Zamora destacó el decreto presidencial que reconoce al turismo comunitario como política pública. Según su explicación a Periodismo Objetivo, esa decisión da una base institucional al desarrollo de proyectos gestionados desde las comunidades.

Tren Maya Semana Santa paquetes Quintana Roo
Tren Maya Semana Santa paquetes Quintana Roo

Según la titular de SECTUR, las comunidades dejaron de ser observadoras de la actividad turística y pasaron a formar parte de la oferta que se vende. Para la funcionaria, ese cambio distingue esta etapa de los esfuerzos previos para posicionar al mundo maya.

La secretaria agregó que México se volvió referencia entre los territorios que forman la región maya por el avance de ese modelo. Puso como ejemplo a Mayaka’an, que identificó como uno de los 12 centros turísticos que conforman la oferta de Quintana Roo.

Rodríguez Zamora también señaló que la infraestructura del sureste mexicano favorece la consolidación del multidestino.

En particular, describió al Tren Maya como una herramienta de integración regional que conecta destinos vinculados con la cultura maya a lo largo de aproximadamente mil 500 kilómetros: “Tenemos un tren que cubre todo el Mundo Maya, tenemos experiencias, capacitación, infraestructura y destinos”, recopiló Periodismo Objetivo.

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