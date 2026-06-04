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Perú vs España: antecedentes, convocados y lo que debes saber antes del partido amistoso en México

El encuentro en Puebla reunirá a figuras de talla mundial

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Portada de fútbol mostrando a Alfonso Barco (Perú) y Ferran Torres (España), con sus banderas nacionales y el texto 'PERÚ VS ESPAÑA PARTIDO INTERNACIONAL'.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo lunes 8 de junio, las selecciones de Perú y España se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en uno de los amistosos internacionales más atractivos de la antesala del Mundial 2026.

Mientras la Furia Roja afina detalles para su debut en la Copa del Mundo, la escuadra dirigida por Mano Menezes buscará aprovechar el escenario para medir su nivel ante uno de los principales candidatos al título internacional.

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España domina el historial; Perú busca su primer triunfo

(Europa Press)
(Europa Press)

Los antecedentes entre ambas selecciones favorecen completamente a los europeos. El primer enfrentamiento se disputó en 1960, con triunfo español por 3-1 en territorio peruano.

La segunda ocasión llegó en 2004, cuando la selección ibérica se impuso 2-1 en Barcelona. Cuatro años más tarde, en Huelva, España volvió a ganar por el mismo marcador para mantener su dominio en la serie.

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Con tres derrotas en tres encuentros, Perú intentará cambiar la historia en Puebla y conseguir por primera vez una victoria frente al conjunto español.

Los convocados para el amistoso en Puebla

(REUTERS/Heiko Becker/File Photo)
(REUTERS/Heiko Becker/File Photo)

España llegará al Estadio Cuauhtémoc con una plantilla encabezada por varias de las figuras que disputarán el Mundial 2026.

Porteros: Unai Simón, Joan García y David Raya.

Defensas: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro.

Centrocampistas: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Álex Baena y Mikel Merino.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal.

Por su parte, Perú afrontará el compromiso con una mezcla de experiencia y juventud en busca de dar la sorpresa ante la selección española.

Pedro Gallese – René Higuita – Selección Peruana – Perú – deportes – 14 abril
(Andina)

Porteros: Pedro Gallese, Alejandro Duarte y Matías Córdova.

Defensas: Alfonso Barco, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Matías Lazo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Centrocampistas: André Carrillo, Erick Noriega, Adrián Quiroz, Jairo Concha, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Jesús Pretell y Rodrigo Vilca.

Delanteros: Kenji Cabrera, Bassco Soyer, Jhonny Vidales, Álex Valera y Adrián Ugarriza.

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