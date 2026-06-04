Lo que nunca ves en ‘Guerreros’: secretos del detrás de cámaras de ‘Garra vs. Veneno’

(Zurisaddai González/Infobae)

En unos conocidos estudios de Ciudad de México, el bullicio de técnicos y cámaras se apaga cuando el coach levanta la voz.

Las luces que rebotan en los obstáculos anunciarán pronto que Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales está por arrancar, pero el verdadero espectáculo sucede desde mucho antes.

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Los equipos de Leones y Cobras se agrupan en el escenario principal, la pista larga y la alberca, atentos a cada instrucción. Aquí no hay ensayos: solo la mirada fija en el coach Memo Corral, quien recorre los circuitos y detalla reglas y riesgos.

La tensión flota en el aire, interrumpida a ratos por una broma nerviosa o un suspiro profundo.

La preparación física y mental es clave para cada guerrero

Desde hace dos semanas, todos los participantes entrenan juntos bajo la guía del coach, quien señala que este proceso es fundamental para evitar lesiones y asegurar el mejor rendimiento posible.

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(Zurisaddai González/Infobae)

“Todos los días hay un entrenamiento y un calentamiento general para que lleguen muy bien preparados al show”, señaló el productor del reality a Infobae. Cada jornada de ejercicios funcionales dura alrededor de hora y media.

Por parte del equipo médico, se realizan exámenes físicos y entrevistas sobre lesiones previas a cada uno de los participantes.

El productor detalla que “tenemos una de las empresas más importantes de rigeo y de control de pesos” para cuidar la seguridad en cada prueba, y que los circuitos de velocidad y fuerza provocan que los hombros, rodillas y tobillos sean las zonas más vulnerables a lesiones.

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Un grupo de fisioterapeutas y ortopedistas revisa a los atletas diariamente.

Voces de la competencia: del temor al aprendizaje

El chef Yisus, quien debuta en este formato, habla sobre su experiencia al integrarse a uno de los equipos:

(Zurisaddai González/Infobae)

“Fue la mejor forma de romper el hielo y entrar en calor. Para mí es primera vez en mi vida que participo en algo como esto y estoy aprendiendo mucho de mis compañeros, incluso del otro equipo”, dijo a Infobae.

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Explica que su formación en la cocina, donde la concentración y el trabajo en equipo son indispensables, le ha servido para enfrentar los retos físicos y mentales del reality.

“Ese trabajo de estrés, de calor, de frustración que puedes aprender en la cocina, se aplica muy bien aquí también”, afirma.

Kerly Ruiz, otra de las participantes, cuenta que su preparación incluyó ejercicios híbridos y entrenamiento funcional, además de aprender técnicas de parkour para superar obstáculos.

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Reconoce la exigencia mental de la competencia, especialmente cuando surge el llamado “muro” que enfrentan los atletas de resistencia.

“La motivación de mi familia hace que agarre fuerzas de donde no las tengo. No soy una mujer de derrotas ni que tiro la toalla apenas empiezo algo”, comparte.

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(Zurisaddai González/Infobae)

Miguel Ángel Espinoza, quien ya tiene experiencia en realities de competencia, señala que la confianza en el trabajo en equipo es su mayor fortaleza.

“Como ya estuve en otros realities similares a este, se me dio bien. Yo soy una persona que trabaja muy bien en equipo, eso fue también algo que me motivó”, dice.

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Al recordar los consejos de su familia, especialmente de su hermana Alejandra, destaca la importancia de mantenerse humilde y ser uno mismo.

El papel del coach: guía, seguridad y VAR de público

Memo Corral, coach y máxima autoridad en el set, asegura que su principal tarea es acompañar y proteger a los veintiséis guerreros.

“Mi visión es totalmente imparcial. Estoy para guiar, para entrenar, para hacer brillar, para cuidar a mis veintiséis guerreros”, señala a Infobae.

(Zurisaddai González/Infobae)

Relata que su experiencia como exfutbolista profesional y como coach en otros realities lo preparó para monitorear cada detalle de producción y seguridad.

Al inicio de cada jornada, Memo verifica el armado de las pistas y resuelve dudas de los concursantes. Explica que, si detecta una lesión o un problema físico, tiene comunicación directa con la producción y el personal médico para ajustar los retos y cuidar la integridad de los participantes.

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Sobre la imparcialidad, apunta: “Yo soy quien les va a dar fortaleza, esas herramientas, esas armas, para que el día de mañana lo puedan hacer mejor”.

El reality suma un elemento extra de control: la interacción con la audiencia funciona como un VAR público. Los televidentes pueden enviar evidencias de posibles irregularidades, y Memo revisa las imágenes para emitir un veredicto final.

Una competencia de equipo y superación personal

Más allá de los obstáculos físicos y la competencia entre Cobras y Leones, los testimonios de los guerreros muestran que la resiliencia, la preparación mental y el trabajo en equipo son los motores del programa.

Chef Yisus dedica su esfuerzo a sus hijas: “Todo lo bonito o bueno que pueda hacer aquí va a ser para ellas”. Kerly busca demostrar a su hija que “si mi mamá no podía y lo logró, yo también”.

El detrás de cámaras de Guerreros: Cobras vs. Leones confirma que la exigencia va más allá del espectáculo, con rutinas de preparación, protocolos de seguridad y una producción que busca que cada reto sea superado por los participantes no solo en la pista, sino en cada aspecto de su vida.

¿Cuándo y dónde ver Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales?

Estados Unidos: Se transmite de lunes a viernes a través de la cadena UniMás y los domingos de eliminación por Univision .

México: La temporada se estrena en televisión abierta en octubre a través del Canal 5.