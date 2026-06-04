Paola Durante llora tras enterarse que revelarán quién mató a Paco Stanley en próximo documental

(De primera mano/Captura de pantalla)

El llanto de Paola Durante marca un nuevo episodio en el caso de Paco Stanley tras revelarse que un próximo documental supuestamente presentará testimonios inéditos que podrían deslindar a los señalados históricos y apuntarían a un presunto responsable directo.

De acuerdo con lo expuesto ayer en De Primera Mano, la producción a cargo de JC Uribe plantea que el material exhibirá nombres, motivos y detalles de la ejecución ocurrida hace veintisiete años, mientras familiares y protagonistas esperan el esclarecimiento definitivo.

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Durante la emisión, Lalo Carrillo anunció que el documental ofrecerá cuatro revelaciones fundamentales: el nombre de quien habría dado la orden de asesinar a Stanley, la razón detrás del crimen, la identidad del sicario que disparó y la confirmación, por parte de nuevos testigos, de la inocencia de Mario Bezares y Paola Durante.

¿El hijo de Mario Bezares en realidad era de Paco Stanley? Paola Durante rompe el silencio (Fotos: TV Azteca/ Instagram/@quienes_paola)

El documental promete exponer nombres y motivos del asesinato de Paco Stanley

Los conductores de De Primera Mano subrayaron que, según la información adelantada por Uribe, el documental contendría declaraciones que no dejaban espacio para especulaciones y expondrían la versión de los supuestos testigos presenciales.

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“Tuvieron que pasar veintisiete años para que esto saliera y las autoridades no pudieron haber investigado, no pudieron haber ofrecido una disculpa, exonerado y dejar de hacer esta cacería de brujas que hicieron con Bezares y con Paola Durante”, lamentó Gustavo Adolfo Infante al aire.

Paola Durante así lucía cuando trabajaba con Paco Stanley (Foto: RS)

El material promete diferenciarse de series y producciones anteriores por su enfoque en pruebas directas y la inclusión de responsables con nombre y apellido.

Paola Durante: “He llorado mucho”

El 3 de junio, Paola Durante se enlazó en vivo con el vespertino de Imagen Televisión y compartió su reacción tras enterarse del contenido del documental.

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“Tengo muchas emociones. He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad, porque es algo que no solo mi familia y mi mamá querían escuchar, sino yo también. Estoy en shock”, confesó.

Durante relató que su familia permanecía atenta y que la noticia representaba una oportunidad para limpiar su nombre después de años de estigmatización.

“Por fin se va a hacer justicia. Estoy feliz, estoy agradecida con Dios, con la vida, con mi madre, porque mi mamá luchó por el día de hoy”, expresó frente a las cámaras. La exedecán también recordó cómo la muerte de su madre estuvo marcada por la preocupación por su situación y la persecución mediática.

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Al recordar los rechazos laborales y el señalamiento social que enfrentó desde su detención, Durante explicó: “Incluso hace un mes que tuve una mánager, me dijo: ‘Tu arte no se vende porque eres una asesina’. Y se sentía horrible”. Aseguró que la posibilidad de una disculpa pública y la revelación del verdadero responsable representaba un alivio pendiente desde hace casi tres décadas.

“Si en ese momento, en el documental, dicen quién fue con fundamentos, de verdad voy a poder descansar”

Durante la entrevista, Durante narró que habló con Arlette Garibay, quien trabajó directamente con Paco Stanley y estaba involucrada en la producción del documental. “Lloré mucho con ella, ella estaba muy conmovida”, comentó. Aseguró que deseaba hablar con el testigo clave para conocer las razones detrás del silencio y los motivos de la espera para revelar la verdad.

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Al ser cuestionada sobre el perdón, Durante sostuvo: “No sé, tengo que hablar con ellos. Quiero que me lo digan de frente y quiero que me digan por qué lo hicieron, por qué lo ocultaron por tanto tiempo sabiendo que yo tenía veinticuatro años, una niña de cinco años y una madre en la lucha que se murió en esa lucha”.

Finalmente, Durante expresó que buscaba recuperar su identidad y dejar atrás el estigma: “Estoy muy contenta de regresar a ser la rubia y aparte que todo México sepa de verdad que yo no fui, que soy inocente, que cometieron una gran injusticia conmigo y con mi familia”.

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