Eutanasia en CDMX: presentan en Congreso local iniciativa para legalizar la muerte asistida, habilitan app para apoyo ciudadano

Iniciativas para legalizar la eutanasia en México están en debate

El colectivo ‘Libertad para Morir’ presentó una iniciativa ciudadana al Congreso de la Ciudad de México para legalizar la eutanasia en la capital del país, con el objetivo de que las personas con un padecimiento insufrible puedan tener la opción de terminar con su vida de forma digna y con apoyo médico.

En un comunicado, el colectivo indicó que la iniciativa ‘Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México’ se presentó esta semana por parte del Comité Promotor de Libertad para Morir A.C. y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

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Sin embargo, explicó que para que el Congreso de la Ciudad de México analice, dictamine y lleve a cabo la votación de esta iniciativa, se requiere el respaldo de al menos el 0.25% de las personas inscritas en la lista nominal electoral de la Ciudad de México.

Para ello, la organización habilitó una aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual los capitalinos interesados en impulsar la propuesta podrán firmar de manera individual y a distancia.

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Aunque la palicación también será utilizada por personas que, como auxiliares, podrán recolectar más apoyos.

“Para lograrlo se requiere el apoyo de las y los ciudadanos que estén de acuerdo con ampliar las opciones al final de la vida y reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre una de las decisiones más íntimas y trascendentes de la existencia”, se lee en el documento.

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¿Qué dice la propuesta?

De acuerdo con el colectivo, la propuesta busca que las personas residentes de la Ciudad de México cuenten con una opción legal para recibir ayuda médica para morir cuando padezcan una enfermedad grave e incurable, que les cause un sufrimiento intolerable y las obligue a vivir en condiciones incompatibles con su propia idea de dignidad.

La organización destacó que la iniciativa defiende la última libertad de “decidir cómo morir y cómo no vivir cuando la vida se ha convertido en una carga insoportable”.

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“Porque decidir cómo morir también es parte de decidir cómo vivir”, concluyó.

Eutanasia en México

De aucerdo con el colectivo, la eutanasia está formalmente prohibida en México desde 2009 en el Artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, en el que cual dicha práctica se señala como homicidio por piedad o suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley.

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No obstante, el colectivo acusó que tal prohibición “incurre en una invasión de competencia local” y “adolece de una falla estructural, puesto que a esto no le corresponde una sanción, lo que la hace una norma imperfecta”.

“De manera concreta, la prohibición debería de llevar a una sanción correspondiente a la realización del acto, es decir, la eutanasia, lo que no se regula”, enfatiza en un documento publicado en su portal de internet.

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Diferencia entre la voluntad anticipada y la eutanasia en CDMX

El gobierno capitalino explica que la Voluntad Anticipada es un derecho de todas las personas que habitan en la Ciudad de México, establecido en la Ley de Salud local, Capítulo XXX.

Este mecanismo permite decidir, de manera libre e informada, si se desea aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen innecesariamente la vida cuando existe un diagnóstico de enfermedad avanzada, incurable, sin respuesta a tratamiento o terminal.

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En la práctica, la Voluntad Anticipada promueve la atención mediante Cuidados Paliativos, enfocados en aliviar el dolor, ofrecer confort y acompañamiento.

El objetivo es que la muerte ocurra de manera natural, conforme al curso de la enfermedad y a lo expresado por la persona en su Documento o Formato de Voluntad Anticipada.

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No es lo mismo que la eutanasia. La eutanasia implica que el personal sanitario provoque la muerte de una persona y no es legal en México.

La Voluntad Anticipada, en cambio, se plantea como un acto de autocuidado y responsabilidad: protege el derecho de cada persona a decidir sobre los cuidados médicos al final de la vida.