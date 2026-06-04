Julieta Venegas desactiva comentarios en YouTube tras ola de críticas por la canción “La niña futbolista”

La cantante Julieta Venegas interpreta la canción 'La niña futbolista' en un estudio. Un coro de mujeres con camisetas moradas y pantalones azules la acompaña. Se observan varios micrófonos en el set con iluminación ambiental. La producción incluye a Estudios Churubusco, 22 veintidós, el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres, como parte de una iniciativa cultural vinculada al Mundial 2026.

La controversia en torno a "La niña futbolista", el tema interpretado por Julieta Venegas como parte de las actividades culturales rumbo al Mundial de Futbol 2026, sumó un nuevo capítulo. En medio de las críticas que ha generado la propuesta feminista impulsada por el Gobierno de México, el video oficial en YouTube apareció con la sección de comentarios deshabilitada, una decisión que llamó la atención de usuarios y seguidores de la cantante.

La canción fue presentada el pasado 29 de mayo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum como una iniciativa para promover la inclusión, la igualdad de género y la participación de niñas y adolescentes en el deporte. Se trata de una nueva versión de un tema originalmente popularizado por la agrupación infantil Patita de Perro.

PUBLICIDAD

Así surgió la polémica en torno a la canción de Julieta Venegas

A pesar del respaldo institucional, la producción provocó una intensa discusión en redes sociales. Mientras algunos celebraron el mensaje de empoderamiento femenino, otros cuestionaron su vínculo con un evento deportivo de alcance global como la Copa Mundial de Futbol.

Actualmente, el video acumula más de 559 mil reproducciones y supera los 6 mil 200 “me gusta” en YouTube. Sin embargo, los usuarios ya no pueden interactuar mediante comentarios públicos.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que el rechazo que la canción ha generado en redes sociales no es percibido en la plataforma debido a que hace años YouTube restringió la visualización de “dislikes” para proteger a los creadores de contenido del acoso, el odio organizado y el estrés emocional.

Julieta Venegas en el videoclip oficial del tema. (YouTube: Julieta Venegas)

Julieta Venegas evita hablar sobre las críticas

La polémica también alcanzó la reciente visita de la cantautora a Monterrey. Durante su participación en la Feria del Libro de la Frontera (FELIF), donde presentó Norteña. Memorias del comienzo, su primer libro autobiográfico, la artista evitó responder preguntas relacionadas con la controversia generada por la canción.

PUBLICIDAD

Aunque no abordó directamente las críticas, sí defendió previamente el propósito detrás del proyecto. En un comunicado, explicó que la inspiración de la canción surgió de las barreras que muchas niñas enfrentan al intentar desarrollarse en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres.

“Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede”, expresó.

La cantante añadió: “Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”.

PUBLICIDAD

También sostuvo que muchas mujeres han vivido experiencias similares a lo largo de su vida. “Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”, afirmó.

El video oficial de Julieta Venegas "La Niña Futbolista" en YouTube muestra a la cantante con un coro, destacando la decisión de tener los comentarios deshabilitados, lo que generó atención. (YouTube)

Las críticas crecieron en redes y medios

Las reacciones negativas no se limitaron a plataformas digitales. Diversas figuras de la comunicación analizaron la canción, entre ellas el periodista René Franco, quien se mostró particularmente crítico con el tema y cuestionó su ejecución artística.

PUBLICIDAD

La discusión también ha estado acompañada por lecturas políticas debido a la participación de la Secretaría de Cultura en el lanzamiento y al cambio de postura pública que Julieta Venegas ha mostrado respecto a gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación.

La cantante Julieta Venegas, vestida con un blazer a rayas y botas chunky, posa en un paisaje salino mientras enfrenta una ola de críticas en redes sociales. (Julieta Venegas: Instagram)

La trayectoria de Julieta Venegas

Julieta Venegas es una de las cantautoras más influyentes de la música en español. Nacida en Tijuana, Baja California, inició su carrera en la escena alternativa mexicana como integrante de la banda Tijuana No! antes de consolidarse como solista.

PUBLICIDAD

A lo largo de más de dos décadas ha construido un catálogo de éxitos que incluye temas como "Limón y Sal", "Me Voy", "Andar Conmigo", "Eres Para Mí" y "Lento". Su trabajo le ha valido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos premios Grammy y Latin Grammy.

Además de su faceta musical, recientemente debutó como escritora con Norteña. Memorias del comienzo, una obra en la que explora episodios de su infancia, su formación artística y la influencia de la frontera norte en su identidad creativa.

PUBLICIDAD