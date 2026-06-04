Desarticulan presunta célula de narcomenudeo en Ciudad Sahagún: hay 3 detenidos y 770 dosis aseguradas

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México, Secretaría de Seguridad de Hidalgo)

Más de 770 dosis de presuntas drogas, una motocicleta con alteraciones en sus números de identificación y diversos objetos presuntamente relacionados con la venta de narcóticos fueron asegurados durante un cateo realizado en Ciudad Sahagún, Hidalgo, donde además tres hombres fueron detenidos.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda de la colonia Salvador Allende, en el municipio de Tepeapulco, inmueble que era investigado por autoridades estatales y federales debido a reportes que lo vinculaban con actividades de narcomenudeo.

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De acuerdo con la información oficial, el operativo fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas en la región del Altiplano hidalguense. Con una orden judicial, agentes de distintas corporaciones ingresaron al domicilio para ejecutar el cateo y realizar una inspección del lugar.

Durante la revisión fueron localizadas aproximadamente 680 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana y otras 90 dosis de una sustancia granulada que podría corresponder a cristal, una droga sintética de amplio consumo en distintas regiones del país.

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Además de las sustancias aseguradas, las autoridades encontraron dos básculas de precisión que presuntamente eran utilizadas para el pesaje y distribución de narcóticos. También fueron localizadas dos pipas para consumo de drogas.

En el inmueble fue asegurada una motocicleta que presentaba alteraciones en sus números de identificación. Asimismo, los agentes decomisaron 14 carteras cuya procedencia será determinada como parte de las investigaciones que continúan en curso.

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Los tres hombres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con las sustancias y objetos asegurados. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con delitos contra la salud.

(Crédito: Secretaría de Seguridad de Hidalgo)

Las autoridades no informaron los nombres de los detenidos —aunque sí compartieron sus retratos— ni precisaron si cuentan con antecedentes penales. Sin embargo, señalaron que las indagatorias continuarán para determinar si el inmueble operaba como un punto de almacenamiento y distribución de drogas en esta zona del estado.

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Ciudad Sahagún, ubicada en el municipio de Tepeapulco, forma parte de la región del Altiplano hidalguense, donde corporaciones estatales y federales mantienen operativos de vigilancia e investigación enfocados en la detección de actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de narcóticos.

Los indicios asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales, que integrarán la carpeta de investigación correspondiente para dar seguimiento al caso.

Cateo reciente dejó armas, droga y vehículos robados en Ciudad Sahagún

En Ciudad Sahagún se han registrado otros operativos relacionados con el aseguramiento de drogas, armas y vehículos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

En uno de los cateos más recientes, realizado en la colonia Rojo Gómez, autoridades estatales y federales detuvieron a dos hombres y aseguraron aproximadamente 870 dosis de narcóticos, así como tres armas de fuego cortas, cargadores y un silenciador.

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Durante esa intervención también fueron localizadas motocicletas, una de ellas con reporte de robo, además de artefactos conocidos como ponchallantas, de acuerdo con información oficial difundida por las autoridades.

El operativo se derivó de labores de investigación y seguimiento en la zona del Altiplano hidalguense, donde se han realizado despliegues para la localización de puntos relacionados con la venta de droga al menudeo.

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En acciones paralelas en distintos municipios del estado de Hidalgo, fuerzas estatales y federales han realizado cateos y detenciones vinculadas principalmente a narcomenudeo y robo de vehículos, particularmente en zonas urbanas e industriales como Ciudad Sahagún.

Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades ministeriales para determinar el origen de la droga asegurada, la posible estructura de operación de los detenidos y su eventual relación con otros casos abiertos en la zona del Altiplano hidalguense. Los indicios y los tres detenidos permanecen bajo resguardo mientras se integra la carpeta correspondiente

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