Pablo Lemus inaugura la Línea 5 que conectará Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabeza la inauguración de la Línea 5 Macro Aeropuerto y la renovada Carretera a Chapala, impulsando la movilidad eléctrica en Guadalajara. (CORTESÍA GOBIERNO JALISCO)

La movilidad urbana de Guadalajara experimentó una transformación significativa con la inauguración de la Línea 5 Macro Aeropuerto y la renovación completa de la Carretera a Chapala, proyectos liderados por Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. El nuevo corredor eléctrico y la modernización de una de las principales vías de ingreso buscan agilizar los traslados y elevar el estándar de servicio para miles de habitantes del área metropolitana.

La Línea 5 marca un precedente en el estado al ser la primera ruta de transporte masivo totalmente eléctrica en Jalisco. Con 41 autobuses Volvo eléctricos, el sistema promete atender a 27 mil pasajeros cada día y enlazar los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto en un trayecto de 32 kilómetros.

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El arranque de la Línea 5 representa un avance clave en la conectividad sur de la zona metropolitana. La reducción en los tiempos de traslado oscilará entre el 30 y 60 % para los usuarios, lo que significa que trayectos que antes requerían hasta hora y media, ahora podrán completarse en unos 45 minutos.

Un autobús Volvo de la recién inaugurada Línea 5 Macro Aeropuerto, la primera ruta de transporte masivo 100% eléctrica de Jalisco, transformará la movilidad en Guadalajara y su zona metropolitana. (CORTESÍA GOBIERNO JALISCO)

Beneficios directos para los usuarios del transporte público

La nueva línea cuenta con nueve estaciones equipadas con internet Wi-Fi, aire acondicionado, puertos USB, videovigilancia y accesibilidad universal. Los pasajeros tendrán, además, una conexión directa con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero, favoreciendo la intermodalidad.

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En el acto inaugural se detalló que el sistema fue diseñado para mejorar de manera sustancial la experiencia y seguridad de quienes se desplazan por la zona sur de Guadalajara, gracias a la integración de tecnologías y espacios universales.

La intervención en la Carretera a Chapala incluyó una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, destinados a la pavimentación con concreto hidráulico, modernización de redes hidrosanitarias y pluviales, ampliación de puentes, nueva iluminación, banquetas, ciclovía segregada, señalización y áreas verdes.

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Mejoras en la infraestructura vial y urbana

Diez puentes peatonales y dos túneles exclusivos para el transporte público fueron construidos para optimizar la seguridad y la circulación en uno de los corredores con mayor tráfico vehicular del estado.

El proyecto también contempló el retiro de anuncios espectaculares y la construcción de un patio operativo para vehículos de plataformas, con espacio para 62 unidades, mejorando la imagen urbana y la organización del transporte privado y de plataformas tecnológicas en el acceso sur a la ciudad.

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El interior moderno y espacioso de uno de los 41 autobuses eléctricos Volvo que conforman la Línea 5 Macro Aeropuerto, la primera ruta de transporte masivo totalmente eléctrica en Jalisco. (CORTESÍA GOBIERNO JALISCO)

La renovación integral de la Carretera a Chapala y la puesta en marcha de la Línea 5 no solo responden a la necesidad de modernizar el transporte público, sino que preparan a la ciudad para eventos de alcance internacional, como el Mundial de Futbol de 2026, y representan un legado tangible para quienes transitan diariamente por este eje metropolitano.