Alan Estrada responde a los rumores sobre Luis Gerardo Méndez y revela la verdad detrás de su reencuentro

Alan Estrada respondió con humor a los rumores de enemistad con Luis Gerardo Méndez antes del reencuentro de Hoy No Me Puedo Levantar.

Los rumores sobre una supuesta enemistad entre Alan Estrada y Luis Gerardo Méndez han acompañado durante años a los seguidores de Hoy No Me Puedo Levantar. Sin embargo, el actor decidió responder con humor a las versiones que apuntaban a un distanciamiento entre ambos, justo cuando se prepara el reencuentro del elenco original a dos décadas del estreno del musical.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Estrada abordó directamente las especulaciones y aprovechó para bromear sobre el tema. “¿Wichi y yo? No, nos odiamos, no sabes lo que pasa. Nos odiamos”, comentó entre risas, dejando claro desde el primer momento que se trataba de una respuesta irónica ante los comentarios que han circulado durante años.

PUBLICIDAD

Lejos de alimentar la polémica, el actor aseguró que la relación entre ambos es positiva. “Nos llevamos muy chido”, afirmó, desmintiendo cualquier conflicto con Luis Gerardo Méndez, con quien volverá a compartir escenario en un proyecto especial que busca celebrar el legado de una de las producciones musicales más exitosas de México.

El chisme que persiguió al elenco durante años

El actor desmintió el supuesto distanciamiento y aseguró que su relación con Luis Gerardo Méndez es positiva. - (Foto: EFE/ Cortesía EGEDA)

Alan Estrada reconoció que las versiones sobre una supuesta rivalidad llegaron a tal punto que incluso se construyeron historias alrededor de ellas. Entre bromas, recordó algunos de los rumores más llamativos que escuchó con el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

“Me gusta que me inventen chismes, porque eso vende boletos”, comentó entre carcajadas. Incluso respondió con ironía a quienes aseguraban que había existido algún tipo de sabotaje profesional entre ambos actores.

Para Estrada, gran parte de estas historias forman parte de la curiosidad natural que despiertan los proyectos exitosos. Por ello, lejos de molestarse, decidió tomarlas con humor. “Si la gente le hace feliz pensar que nos llevamos mal y nos quiere ir a ver llevarnos mal, vayan a vernos llevarnos mal, no pasa nada”, señaló.

PUBLICIDAD

El esperado regreso no será como muchos imaginan

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

Uno de los puntos que más quiso aclarar Alan Estrada fue la naturaleza del espectáculo que reunirá nuevamente al elenco original. El actor enfatizó que no se trata de una reposición de Hoy No Me Puedo Levantar, como muchos seguidores han pensado desde que se anunció el proyecto.

“Es importante decir que no vamos a hacer la obra”, explicó. Aunque estarán juntos nuevamente sobre el escenario, el concepto será completamente diferente y estará construido a partir de las canciones que marcaron aquella etapa, incorporando referencias y guiños para los seguidores de la producción.

PUBLICIDAD

Según explicó, tanto él como Luis Gerardo Méndez consideran que intentar reproducir exactamente lo que hicieron hace veinte años no sería lo más adecuado. “No tenemos la edad de los personajes. No creemos que sea justo tratar de repetir el pasado”, afirmó.

Un regalo para los fans que esperaron dos décadas

El proyecto del reencuentro de Hoy No Me Puedo Levantar enfrentó el desafío de coordinar agendas y contó con el apoyo de Alejandro Gou. - - (Instagram)

Detrás de este reencuentro existe un largo proceso de planeación. Estrada reveló que la idea nació hace aproximadamente un año y que uno de los mayores desafíos fue coordinar las agendas de todos los integrantes involucrados.

PUBLICIDAD

“No sabes lo complicado que ha sido conjuntar las agendas de todos”, confesó. A pesar de las dificultades, aseguró que cada integrante mostró disposición para participar. “Todos dijeron que sí, el problema era combinar las agendas y decidir las fechas”, explicó.

El actor también dedicó palabras de agradecimiento al productor Alejandro Gou, a quien atribuyó buena parte de la viabilidad del proyecto. “Desde que se le planteé la idea, dijo que sí”, comentó. Para Estrada, el resultado será una experiencia irrepetible. “Estamos creando algo nuevo, muy bonito, está quedando superbonito. Todos los fans que estuvieron con nosotros hace veinte años van a vivir un momento inolvidable”, concluyó.

PUBLICIDAD