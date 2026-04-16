SSPC interviene en investigaciones para detener a médico responsable por muertes relacionadas a sueros vitaminados en Sonora

Alertan por riesgos del suero vitaminado tras muertes en Hermosillo. Foto: (iStock)

El Gabinete de Seguridad dio a conocer algunos avances que ha tenido la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en el caso de los fallecimientos de personas en Hermosillo tras la aplicación de sueros vitaminados.

Por medio de sus redes sociales, se señaló que se han ejecutado cateos en establecimientos relacionados y las instituciones federales colaboran para esclarecer los hechos y localizar al responsable, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica.

Siete muertes por aplicación de sueros vitaminados

Hace unos días, la Fiscalía de Sonora inició una nueva investigación por el caso de una mujer de 19 años, de nombre Carmen Luna Ramírez, quien murió el pasado 22 de febrero luego de someterse a un procedimiento en la misma clínica relacionada con el médico Maximiliano “N” en Hermosillo, Sonora.

Con este fallecimiento se eleva a siete el número de muertes asociadas al uso de sueros vitaminados en la entidad. Seis de ellas se registraron en marzo, y este caso en febrero.

Por ello, ya se contabilizan siete carpetas de investigación relacionadas a estos hechos, aunque serán las autoridades del sector Salud las encargadas de establecer las causas definitivas de los decesos.

El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) elabora los estudios de laboratorio para esclarecer el caso.

En total se han reportado 11 personas afectadas por este tipo de tratamientos, y en la actualidad, una de ellas continúa hospitalizada con diagnóstico reservado, mientras que dos más lograron recuperarse y fueron dadas de alta.

Emiten alerta internacional para lograr captura de médico

Cabe destacar que autoridades mexicanas emitieron una alerta internacional y estatal para lograr la detención de Jesús Maximiliano “N”, el médico responsable de los sueros vitaminados que han afectado a varias personas en Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que durante la madrugada del martes 7 de abril se llevaron a cabo tres cateos en distintos domicilios de la capital como parte de las acciones para localizar al sujeto responsable de la aplicación de los sueros.

Jesús Maximiliano “N” es un médico general de 65 años de edad, que ya cuenta con una orden de aprehensión para que sea presentado ante la autoridad jurisdiccional y para que responda por los delitos que resulten en su contra.

Además, la Fiscalía del Estado detalló que continúan desarrollando las investigaciones correspondientes para lograr la captura del médico, por lo que emitieron alertas internacionales e interestatales para evitar que se dé a la fuga.