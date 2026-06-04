Comando armado secuestra a dos mujeres en Acayucan: Veracruz suma otro caso de privación de la libertad

Elementos de seguridad estatal y federal desplegaron un operativo de búsqueda tras el secuestro de dos mujeres en el barrio Villalta de Acayucan.

La violencia volvió a sacudir al sur de Veracruz este miércoles luego de que dos mujeres fueran privadas de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio en el municipio de Acayucan.

De acuerdo con un reporte policíaco, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Vázquez Gómez y Aquiles Serdán, en el barrio Villalta, donde sujetos armados ingresaron por la fuerza y se llevaron a las víctimas en medio de escenas de violencia que generaron alarma entre los habitantes de la zona.

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Vecinos que presenciaron parte de lo ocurrido realizaron llamadas al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad. Minutos después arribaron al sitio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional y Policía Ministerial, quienes iniciaron las primeras diligencias e implementaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a las mujeres.

Hasta la noche del miércoles, ninguna de las corporaciones participantes había informado sobre el hallazgo de las víctimas ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

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Disparos, sangre y daños en la vivienda

Habitantes del barrio Villalta relataron que durante el ataque se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que provocó temor entre las familias de la zona.

La vivienda donde ocurrió la privación de la libertad presentaba daños y rastros de sangre, de acuerdo con reportes de vecinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según testimonios recabados en el lugar, los agresores actuaron con rapidez y abandonaron el sitio después de someter a las mujeres. Tras la intervención de las autoridades, se reportó el hallazgo de rastros de sangre en una parte del inmueble, así como daños visibles en una de las ventanas de la vivienda.

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Los indicios encontrados fueron integrados a la carpeta de investigación que las autoridades ministeriales iniciaron para esclarecer lo sucedido y determinar el móvil del ataque.

Mientras tanto, familiares y vecinos permanecen a la espera de información oficial que permita conocer el paradero de las víctimas y las circunstancias que rodearon su desaparición.

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Crece preocupación por hechos similares en el sur de Veracruz

El caso registrado en Acayucan ocurre apenas un día después de otro hecho de características similares ocurrido en el municipio de Nanchital, también ubicado en la región sur del estado.

La mañana del martes 2 de junio, hombres armados y encapuchados ingresaron al domicilio de la comunicadora veracruzana Roxana Guzmán Ramírez, a quien privaron de la libertad frente a la preocupación de familiares y habitantes de la zona.

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A dos días del del secuestro de Roxana Guzmán, las autoridades no reportan avances y los captores no han pedido rescate. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Desde entonces, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo de búsqueda para tratar de localizar a la periodista; sin embargo, hasta el momento no se había informado sobre resultados positivos.

La coincidencia temporal entre ambos casos ha generado inquietud entre habitantes de la región, quienes exigen mayores medidas de seguridad y una respuesta efectiva por parte de las autoridades para frenar este tipo de delitos.

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Organizaciones civiles y ciudadanos han manifestado su preocupación ante la persistencia de hechos violentos en municipios del sur de Veracruz, una zona que en los últimos años ha enfrentado episodios relacionados con desapariciones, secuestros y actividades de grupos delictivos.

Por ahora, las investigaciones continúan abiertas tanto en Acayucan como en Nanchital, mientras familiares de las víctimas esperan avances que permitan conocer su paradero y garantizar su integridad.

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