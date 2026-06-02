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Grupo armado ingresa a casa de periodista Roxana Guzmán en Veracruz y la secuestran: video muestra el angustiante momento

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

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(X @Eco1_LVM)
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Roxana Guzmán, una periodista de Nanchital, en Veracruz, fue secuestrada este martes cuando se encontraba en su casa.

De acuerdo con reportes, Guzmán se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo armado, irrumpió en su casa y se la llevó.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que por medio de la 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗮𝘁𝘇𝗮𝗰𝗼𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀, se inició una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de la comunicadora, quien labora en el municipio de Nanchital.

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Además, se informó que desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

“La 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 reitera que 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗮́𝗻 𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗲𝗴𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆, 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮 𝘆 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗵𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀“, se informó.

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Por medio de redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve el momento en el que hombres armados y con el rostro cubierto golpean la puerta de la casa de la mujer en reiteradas ocasiones para ingresar al domicilio.

Un hombre al interior de la casa, sin casima, pide a los hombres que dejen de golpear la puerta, sin embargo, uno de ellos le apunta con un arma de fuego. Los sujetos logran romper la puerta e ingresar al lugar.

De acuerdo con información disponible, Roxana Berenice Guzmán Ramírez es directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.

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