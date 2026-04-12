México

Detienen en hospital de Sonora a “Tito”, objetivo prioritario buscado en Baja California

Es requerido por su posible relación con el secuestro y muerte de tres personas

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Detienen en hospital de Sonora a objetivo prioritario buscado en Baja California
Loreto "N", alias "Tito" fue asegurado por las autoridades (FGJES )

Las autoridades de Sonora informaron la detención de Loreto “N”, un hombre apodado Tito y quien es identificado como objetivo prioritario para las autoridades de Baja California, a dicho hombre le fue cumplimentada la orden de aprehensión en su contra mientras estaba en un hospital.

El arresto de Loreto “N” fue informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 12 de abril.

Dicho sujeto estaba en instalaciones hospitalarias de San Luis Río Colorado debido a que fue lesionado en un hecho violento. que resultó en que tuviera que ser atendido.

“El detenido es señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado con resultado de muerte en perjuicio de tres víctimas”, es parte del reporte de las autoridades de Sonora.

A través de redes sociales, la Fiscalía de Sonora compartió una imagen en la que puede verse al sujeto de interés en la cama del hospital, mientras es custodiado por efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Cuando los agentes de seguridad acudieron al hospital pudieron comprobar que el sujeto contaba con un mandamiento judicial en su contra, lo que derivó en la coordinación con autoridades de Baja California.

Es por lo anterior que Tito quedó bajo custodia de agentes policiales y militares, mientras es determinado su traslado en cuanto su estado de salud lo permita, según refiere el reporte oficial.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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