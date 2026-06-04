Hospitalizan de emergencia a Manuel “Flaco” Ibáñez: cuál es el estado de salud tras someterse a una cirugía

(Instagram)

El actor Manuel “Flaco” Ibáñez fue hospitalizado de emergencia este jueves 4 de junio del 2026 luego de ser diagnosticado con un aneurisma en la aorta.

La intervención quirúrgica se realizó a causa de este padecimiento, que el propio artista atribuye a su adicción al tabaco.

El querido comediante de Televista confirmó por medio de su cuenta oficial de Facebook que el procedimiento fue exitoso y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. La noticia fue difundida primero por el propio actor y retomada por diferentes medios de comunicación.

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En su mensaje público, Ibáñez reconoció que la operación representaba un alto riesgo debido a su edad y los antecedentes de tabaquismo. “Tuve miedo de someterme a la operación por los riesgos, pero el cirujano me explicó el procedimiento y me sentí en confianza”, expresó el actor en su red social. La información sobre su evolución tras la cirugía ha sido limitada, aunque enfatizó que ya se encuentra “bien”.

El actor Manuel Flaco Ibáñez se enteró de la muerte de Arturo García Tenorio cuando fue informado por medios en entrevista (Facebook)

El aneurisma y los riesgos del tabaquismo

Un aneurisma es una dilatación anormal en la pared de una arteria. En el caso de Manuel “Flaco” Ibáñez, la afección se localizó en la aorta, la arteria principal del cuerpo humano.

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El actor no especificó si el aneurisma fue detectado en la zona abdominal o torácica, pero remarcó la gravedad del diagnóstico y los riesgos asociados, sobre todo en personas con antecedentes de consumo de tabaco.

Ibáñez reflexionó sobre los daños del tabaquismo en su propia salud y lanzó la advertencia: “No fumen, chinga, bueno, yo no he dejado de fumar”. La relación entre fumar y el desarrollo de aneurismas está ampliamente documentada en la literatura médica. El consumo prolongado de tabaco favorece el deterioro de las paredes arteriales, lo que incrementa la probabilidad de padecer este tipo de condiciones.

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El actor, conocido por su trayectoria en el Cine de Ficheras y la televisión mexicana, se mantuvo alejado de las redes sociales durante el periodo previo y posterior a la cirugía. Su reaparición fue a través de un video donde agradeció las muestras de apoyo y describió brevemente el proceso al que se sometió.

Estado de salud y recuperación de Manuel “Flaco” Ibáñez

Estado de salud y recuperación de Manuel “Flaco” Ibáñez (RS)

El reporte más reciente indica que Ibáñez se encuentra en recuperación tras la exitosa cirugía. No se han dado a conocer detalles sobre el tipo de procedimiento realizado ni sobre el pronóstico médico a mediano plazo. El propio actor omitió información sobre si el aneurisma estaba localizado en el abdomen o el tórax, aunque recalcó los peligros que representa la enfermedad.

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Entre los riesgos de una cirugía aórtica se incluyen complicaciones cardiovasculares, hemorragias y problemas derivados de la anestesia, especialmente en pacientes con historial de tabaquismo y edad avanzada. Ibáñez hizo público su temor inicial ante la operación, pero también la confianza que le transmitió el equipo médico tras explicarle el proceso.

El actor mencionó que continúa recuperándose y agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. El caso de Manuel “Flaco” Ibáñez pone en relieve la vulnerabilidad de figuras públicas ante enfermedades derivadas de hábitos poco saludables y la importancia de la atención médica oportuna.

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Reflexión sobre la salud y el tabaquismo

El mensaje de Ibáñez subraya la necesidad de advertir sobre los peligros del tabaquismo. Aunque admitió no haber dejado el hábito, utilizó su propia experiencia para advertir a sus seguidores sobre las consecuencias: “No fumen, chinga”. La declaración del actor se suma a los llamados de especialistas para reducir el consumo de tabaco como medida preventiva ante enfermedades cardiovasculares graves.

Manuel “Flaco” Ibáñez es una figura reconocida en el entretenimiento mexicano y su estado de salud ha generado preocupación entre colegas y seguidores. Por ahora, el actor seguirá recuperándose y no se ha anunciado su regreso a proyectos profesionales mientras continúa bajo vigilancia médica.

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