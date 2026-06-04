¿Cómo usar la plataforma “México Invita” para consultar actividades en el Mundial 2026?

Dos manos en monocromo interactúan con smartphones que muestran la 'App México Invita' del Gobierno de México, ofreciendo acceso a diversos servicios y destinos turísticos sobre un fondo degradado de morado a naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma digital México Invita se consolidó este jueves como la herramienta oficial para consultar actividades del Mundial 2026, además de rutas turísticas, servicios y eventos en todo el país, según lo anunciado en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta aplicación permite a turistas y mexicanos planificar su experiencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, consultar información en tiempo real y acceder a ofertas culturales y servicios de movilidad en todo el país.

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La aplicación está disponible para descarga gratuita y da acceso a más de 290 rutas, que incluyen circuitos gastronómicos, culturales, museos y zonas arqueológicas.

El desarrollo se realizó en conjunto con la Secretaría de Turismo y la Agencia de Transformación Digital, con el objetivo de brindar un servicio integral a todos los asistentes al evento deportivo.

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Rutas, servicios y actividades del Mundial 2026

La plataforma México Invita centraliza información relevante sobre las sedes del Mundial 2026, así como los municipios y estados que organizarán eventos relacionados con el torneo. Entre las funciones principales, la aplicación ofrece rutas gastronómicas, recorridos culturales y un atlas turístico con datos de los 32 estados del país.

Quienes descargan la aplicación pueden consultar la cartelera de actividades, acceder a mapas interactivos y comprar boletos para servicios como el Tren Maya, así como reservar hoteles y armar paquetes turísticos de 1, 2, 5, 7 o hasta 14 días. México Invita incluye un micrositio dedicado al mundo maya y una sección de “imperdibles” que recomienda eventos deportivos y culturales en cada región.

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Durante la presentación, se detalló que más de 2,300 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encargarán de atender los quioscos México Contigo. Estos se instalarán en puntos turísticos estratégicos y zonas mundialistas, para brindar apoyo en caso de pérdida de documentos, orientación migratoria y asistencia general a visitantes.

Atención personalizada y consulta en tiempo real

La aplicación México Invita dispone de un centro de atención telefónica para turistas, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del número 078 y un canal adicional en el 079. El servicio resuelve desde dudas sobre hospedaje y transporte hasta la localización de sedes y la agenda de partidos del Mundial 2026.

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En la sección Fiestas México, México Invita informa sobre los municipios que organizarán transmisiones públicas de partidos, exhibiciones gastronómicas y actividades culturales en 157 localidades, además de las sedes oficiales. El evento México de Mis Sabores, programado en Campo Marte, reunirá a cocineras tradicionales y chefs de todo el país, con una muestra culinaria que representa las distintas regiones mexicanas.

Innovación tecnológica y legado mundialista

Según lo anunciado en la conferencia matutina, México Invita es la primera plataforma digital de su tipo desarrollada para un Mundial. Entre sus funciones, los usuarios pueden consultar la cartelera de eventos, recibir recomendaciones personalizadas y acceder a códigos QR para monitorear precios en tiempo real, en coordinación con la campaña de protección al consumidor de PROFECO.

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La plataforma también integra información sobre récords Guinness recientes, como la clase de fútbol más grande realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, la imagen humana de una camiseta de fútbol gigante en Chiapas y el mural interactivo más extenso en Baja California Sur.

Reservas, boletos y rutas de movilidad en la app México Invita

Los visitantes pueden planificar su estancia durante el Mundial 2026 desde la app, reservar alojamiento, comprar boletos para el Tren Maya y acceder a paquetes turísticos personalizados. La sección Conoce México facilita la exploración de rutas temáticas, zonas arqueológicas, museos y actividades deportivas en los 32 estados.

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Como legado digital, la Secretaría de Turismo invitó a descargar México Invita para aprovechar la oferta turística, cultural y de servicios disponible antes, durante y después del Mundial 2026. La plataforma funciona en dispositivos móviles y en cualquier equipo con acceso a internet.

México Invita centraliza la oferta turística y cultural más grande organizada para un evento deportivo en el país, con especial atención en la descentralización de actividades y la integración de servicios de asistencia inmediata para visitantes nacionales y extranjeros.

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