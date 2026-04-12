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Los Salazar: así surgió el grupo criminal relacionado con el Cártel de Sinaloa

El grupo criminal Los Salazar surgió en la frontera de Chihuahua y Sonora como brazo armado del Cártel de Sinaloa

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Cártel de Sinaloa
Los Salazar han sido señalados de operar bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa y de encabezar la violencia en el norte del país.

El grupo criminal Los Salazar surgió a mediados de los años dos mil como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región de Sonora y Chihuahua, bajo el liderazgo de Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”. La organización fue clave en la expansión del cártel hacia el norte del país y en la guerra contra rivales como el Cártel de Juárez y La Línea. Su negocio principal ha sido el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente cocaína, y en los últimos años la construcción de narcotúneles, como el hallado recientemente en México que llevaba hasta Estados Unbidos, que evidenció su capacidad logística y tecnológica para el trasiego internacional de sustancias ilícitas.

Los Salazar nacieron en Chínipas, Chihuahua, y rápidamente consolidaron su presencia en Sonora, donde controlaron rutas estratégicas para el paso de drogas y armas. Su fundador, Don Adán, fue considerado uno de los socios más cercanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y pieza clave para asegurar las operaciones del Cártel de Sinaloa en la región. Tras su detención en 2011 y posterior extradición a Estados Unidos en 2023, el liderazgo pasó a sus hijos, principalmente Jesús Alfredo Salazar Ramírez (“El Muñeco”), quien fue detenido en 2012, y Adán “El Indio” Salazar, asesinado en 2016. Actualmente, se señala a Crispín Salazar Zamorano (“El Tío”) como el principal operador.

Narcotúneles y presencia en la frontera

La organización destacó en la ingeniería de narcotúneles para cruzar droga a territorio estadounidense. En distintas ocasiones, autoridades de México y Estados Unidos han asegurado túneles sofisticados en la frontera de Sonora y Arizona, atribuidos a Los Salazar. Estos túneles permiten el paso de grandes volúmenes de droga y son considerados una de las principales vías de trasiego para el cártel en esa región.

Ruptura interna y disputa con “Los Chapitos”

En 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el Cártel de Sinaloa se fracturó en dos facciones. Los Salazar, que históricamente operaron aliados a “Los Chapitos”, hijos de El Chapo, rompieron con esa facción al no acatar la orden de frenar la producción y tráfico de fentanilo. Esta desobediencia derivó en una guerra interna, amenazas y enfrentamientos en Sonora y Sinaloa, así como la aparición del llamado Cártel Independiente de Sonora, integrado por Los Salazar y otros grupos escindidos.

Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025
En enero de 2025, una narcomanta apareció en Hermosillo señalando al cantante de corridos tumbados Natanael Cano y a otros músicos como presuntos colaboradores financieros de Los Salazar. (Instagram)

En enero de 2025, una narcomanta apareció en Hermosillo señalando al cantante de corridos tumbados Natanael Cano y a otros músicos como presuntos colaboradores financieros de Los Salazar, acusación que no ha sido comprobada por ninguna autoridad. El vínculo entre figuras públicas y el grupo criminal desató investigaciones y medidas de protección, mientras la organización sigue operando con bajo perfil, enfrentando a rivales y autoridades en el norte del país.

Liderazgos actuales

Además de Crispín Salazar, otros nombres como Manuel Irán Fontes Salazar (“El Cabo 10”) y Sergio Alberto del Villas (“El Napoleón”, fallecido en 2018) han sido identificados como operadores y jefes de plaza. Los Salazar han sido señalados de estar involucrados en desplazamientos forzados, asesinatos, tráfico de armas y el homicidio de la periodista Miroslava Breach.

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