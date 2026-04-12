Los Salazar: así surgió el grupo criminal relacionado con el Cártel de Sinaloa

Los Salazar han sido señalados de operar bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa y de encabezar la violencia en el norte del país.

El grupo criminal Los Salazar surgió a mediados de los años dos mil como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región de Sonora y Chihuahua, bajo el liderazgo de Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”. La organización fue clave en la expansión del cártel hacia el norte del país y en la guerra contra rivales como el Cártel de Juárez y La Línea. Su negocio principal ha sido el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente cocaína, y en los últimos años la construcción de narcotúneles, como el hallado recientemente en México que llevaba hasta Estados Unbidos, que evidenció su capacidad logística y tecnológica para el trasiego internacional de sustancias ilícitas.

Los Salazar nacieron en Chínipas, Chihuahua, y rápidamente consolidaron su presencia en Sonora, donde controlaron rutas estratégicas para el paso de drogas y armas. Su fundador, Don Adán, fue considerado uno de los socios más cercanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y pieza clave para asegurar las operaciones del Cártel de Sinaloa en la región. Tras su detención en 2011 y posterior extradición a Estados Unidos en 2023, el liderazgo pasó a sus hijos, principalmente Jesús Alfredo Salazar Ramírez (“El Muñeco”), quien fue detenido en 2012, y Adán “El Indio” Salazar, asesinado en 2016. Actualmente, se señala a Crispín Salazar Zamorano (“El Tío”) como el principal operador.

Narcotúneles y presencia en la frontera

La organización destacó en la ingeniería de narcotúneles para cruzar droga a territorio estadounidense. En distintas ocasiones, autoridades de México y Estados Unidos han asegurado túneles sofisticados en la frontera de Sonora y Arizona, atribuidos a Los Salazar. Estos túneles permiten el paso de grandes volúmenes de droga y son considerados una de las principales vías de trasiego para el cártel en esa región.

Ruptura interna y disputa con “Los Chapitos”

En 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el Cártel de Sinaloa se fracturó en dos facciones. Los Salazar, que históricamente operaron aliados a “Los Chapitos”, hijos de El Chapo, rompieron con esa facción al no acatar la orden de frenar la producción y tráfico de fentanilo. Esta desobediencia derivó en una guerra interna, amenazas y enfrentamientos en Sonora y Sinaloa, así como la aparición del llamado Cártel Independiente de Sonora, integrado por Los Salazar y otros grupos escindidos.

En enero de 2025, una narcomanta apareció en Hermosillo señalando al cantante de corridos tumbados Natanael Cano y a otros músicos como presuntos colaboradores financieros de Los Salazar. (Instagram)

En enero de 2025, una narcomanta apareció en Hermosillo señalando al cantante de corridos tumbados Natanael Cano y a otros músicos como presuntos colaboradores financieros de Los Salazar, acusación que no ha sido comprobada por ninguna autoridad. El vínculo entre figuras públicas y el grupo criminal desató investigaciones y medidas de protección, mientras la organización sigue operando con bajo perfil, enfrentando a rivales y autoridades en el norte del país.

Liderazgos actuales

Además de Crispín Salazar, otros nombres como Manuel Irán Fontes Salazar (“El Cabo 10”) y Sergio Alberto del Villas (“El Napoleón”, fallecido en 2018) han sido identificados como operadores y jefes de plaza. Los Salazar han sido señalados de estar involucrados en desplazamientos forzados, asesinatos, tráfico de armas y el homicidio de la periodista Miroslava Breach.