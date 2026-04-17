¿Café con leche o solo? Por qué la ciencia sugiere que mezclarlo podría anular sus antioxidantes

FOTO DE ARCHIVO. Por qué la ciencia sugiere que mezclarlo podría anular sus antioxidantes. REUTERS/Luisa González

El debate sobre si es mejor tomar café con leche o café solo ha encontrado en la ciencia un nuevo argumento que desafía creencias arraigadas. Un estudio reciente sugiere que la mezcla de ambos ingredientes podría potenciar el efecto antiinflamatorio de la bebida, en lugar de anular sus propiedades antioxidantes como se pensaba.

La investigación, publicada en el Journal of Agriculture and Food Chemistry, señala que la combinación de polifenoles del café con las proteínas de la leche genera una unión molecular que duplica la eficacia contra la inflamación en pruebas de laboratorio.

El hallazgo, citado por Prevention y difundido por especialistas en nutrición, sugiere que el café con leche puede aprovechar mejor los compuestos protectores de la bebida.

En particular, el café sobresale como una de las principales fuentes de polifenoles en la dieta cotidiana, superando incluso al té verde en cantidad de estos compuestos.

Por su parte, la leche aporta aminoácidos que, según los autores del estudio, refuerzan el potencial antioxidante al interactuar con los polifenoles.

Qué ocurre realmente con los antioxidantes del café al añadir leche

El café con leche puede aprovechar mejor los compuestos protectores de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas realizadas por el equipo danés mostraron que las células tratadas con la mezcla de café y leche lograban el doble de reducción de la inflamación respecto a las células expuestas solo a polifenoles.

Esto se atribuye a la formación de complejos entre las proteínas de la leche y los antioxidantes del café, lo que da lugar a una sinergia beneficiosa a nivel celular.

Sin embargo, el efecto de la leche sobre la capacidad antioxidante del café no está libre de controversias. Algunos estudios han observado que la adición de leche puede disminuir la biodisponibilidad de ciertos antioxidantes, como los ácidos clorogénicos, probablemente por la formación de complejos que alteran su absorción.

La cantidad de leche añadida parece ser un factor determinante, ya que pequeñas cantidades no interferirían significativamente con la absorción de los antioxidantes fenólicos.

En términos sencillos, agregar leche al café modifica la forma en que el organismo procesa algunos de sus compuestos bioactivos.

El resultado puede ser una reducción en la disponibilidad inmediata de antioxidantes, aunque la sinergia molecular podría aportar beneficios antiinflamatorios adicionales.

Recomendaciones de especialistas y matices del hábito

La cantidad y el momento en que se consume el café con leche también pueden influir en su impacto sobre la salud. (Freepik)

Melissa Mroz-Planells, de la Academia de Nutrición y Dietética, explicó que “los polifenoles actúan como antioxidantes. Ayudan a combatir los radicales libres y a proteger contra el daño celular que se observa comúnmente en la inflamación”.

Mientras tanto, el reumatólogo Scott Zashin destacó que la combinación de café y leche podría ofrecer un efecto antiinflamatorio superior al del café solo.

No obstante, la nutricionista Keri Gans advirtió que estos datos provienen de estudios en laboratorio, no de ensayos clínicos en humanos. Por ello, las conclusiones deben considerarse preliminares hasta que se disponga de pruebas clínicas suficientes.

Por otro lado, la cantidad y el momento en que se consume el café con leche también pueden influir en su impacto sobre la salud. Por ejemplo, se recomienda evitar el café y sus variantes con leche cerca de las comidas principales si se busca maximizar la absorción de hierro, ya que ambos ingredientes pueden inhibirla.

¿Café solo o con leche? Lo que sugiere la evidencia actual

La evidencia invita a personalizar el consumo de café según los objetivos individuales.

El debate sobre si es mejor tomar café con leche o café solo ha encontrado en la ciencia un nuevo argumento que desafía creencias arraigadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el propósito es disfrutar de la bebida y mejorar su tolerancia gástrica, la leche puede ser una aliada sin grandes riesgos. Pero si se busca maximizar la ingesta de polifenoles de manera inmediata, el café solo podría ser preferible.

En cualquier caso, los especialistas coinciden en que la clave está en la variedad y el equilibrio. Una dieta mediterránea, rica en polifenoles y aminoácidos provenientes de alimentos como salmón, pollo, leche y vegetales, resulta especialmente recomendable para quienes buscan efectos antiinflamatorios a largo plazo.

Mientras la ciencia avanza hacia respuestas más concluyentes, quienes disfrutan del café con leche pueden hacerlo con tranquilidad. Los estudios más recientes sugieren que la combinación no solo no anula los beneficios antioxidantes del café, sino que podría potenciarlos, siempre dentro de una dieta balanceada y saludable.