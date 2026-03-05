México

Café con leche: la mejor opción para evitar acidez y molestias gástricas

La combinación de proteínas lácteas y polifenoles del café potencia el efecto antiinflamatorio de la bebida

La combinación de proteínas lácteas
La combinación de proteínas lácteas y polifenoles del café potencia el efecto antiinflamatorio de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café con leche se ha consolidado como una de las bebidas más populares en distintas culturas, no solo por su sabor, sino por su impacto en la salud digestiva. Diversos análisis científicos han destacado su potencial efecto antiinflamatorio y su capacidad para reducir la irritación gástrica en comparación con el café solo. Esta combinación, que une las propiedades del café con los nutrientes de la leche, ofrece ventajas específicas para quienes buscan disfrutar de la cafeína sin exponerse a molestias estomacales frecuentes.

La bebida en su forma pura, contiene compuestos como los ácidos clorogénicos, que pueden estimular la producción de ácido gástrico. Este efecto, si bien aporta energía y concentración, puede generar molestias en personas con sensibilidad gástrica. El café solo puede irritar la mucosa del estómago en individuos propensos, provocando síntomas como acidez, dolor abdominal o sensación de quemazón. Es aquí donde la leche entra en juego: su adición al café modifica tanto el pH de la bebida como su textura y composición.

La leche, rica en proteínas y grasas, actúa como un amortiguador natural. Al mezclarse con el café, las proteínas de la leche se unen a los compuestos fenólicos del café, como los polifenoles, lo que disminuye su capacidad de irritar las paredes del estómago. Este proceso reduce el impacto de los ácidos presentes en el café, generando una bebida menos agresiva para el sistema digestivo. Además, la grasa de la leche proporciona una capa protectora adicional, ralentizando la absorción de la cafeína y de los compuestos ácidos.

Investigaciones recientes han sugerido que la combinación de café y leche potencia el efecto antiinflamatorio de la bebida. Los polifenoles del café, al interactuar con las proteínas lácteas, pueden incrementar la actividad antiinflamatoria, según han propuesto estudios publicados en revistas especializadas en nutrición. Este mecanismo podría ayudar a las personas con enfermedades inflamatorias digestivas o con tendencia a la gastritis a incorporar el café en su dieta diaria con menor riesgo de molestias.

En la práctica clínica, profesionales de la salud digestiva suelen recomendar el café con leche a pacientes con antecedentes de acidez o úlceras gástricas. La tolerancia mejora considerablemente cuando se opta por esta mezcla en lugar del café solo. Además, el aporte de calcio y vitamina D de la leche suma beneficios nutricionales, reforzando huesos y contribuyendo a la salud general.

El café con leche no solo representa una alternativa más suave para el estómago, sino que su preparación permite controlar la cantidad de cafeína y adaptar la bebida a las necesidades individuales. Para quienes buscan mantener el hábito cafetalero sin exponerse a irritaciones, esta combinación se presenta como una opción equilibrada.

Receta básica para preparar café con leche

  • Calentar 200 ml de leche (puede ser entera, descremada o vegetal) sin llegar a hervir.
  • Preparar una taza (aproximadamente 100 ml) de café filtrado o espresso.
  • Verter el café en una taza grande.
  • Añadir la leche caliente al café, mezclando suavemente para integrar ambos líquidos.
  • Endulzar al gusto, si se desea, con azúcar, miel o edulcorante.
  • Servir inmediatamente.

