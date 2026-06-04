Controlan incendio en bodega cerca del mercado de Jamaica: un bombero resultó lesionado y 150 personas fueron evacuadas

70 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, apoyados por Guardia Nacional, Sedena, SEMAR y pipas de alcaldías vecinas, controlaron el incendio sin víctimas fatales. (Gobierno de la CDMX)

Un incendio en una bodega ubicada a escasos metros del Mercado de Jamaica, en la colonia del mismo nombre, alcaldía Venustiano Carranza, dejó un bombero lesionado y obligó a evacuar a entre 120 y 150 personas la noche de este miércoles 3 de junio.

El fuego, que consumió una estructura de 600 metros cuadrados con materiales de embalaje, cerámica, vidrio y solventes, quedó controlado sin que se registraran víctimas fatales ni afectaciones al mercado aledaño.

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La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Myriam Urzúa Venegas. confirmó que el inmueble, propiedad de la empresa Tres Guerras, almacenaba cartón, cerámica, vidrio e insumos para embalaje, además de solventes localizados por los cuerpos de emergencia durante las labores. La presencia de esos materiales, dijo, ralentizó el avance hacia el interior de la bodega.

(Gobierno de la CDMX)

El incendio se registró en el cruce de Guillermo Prieto y Segunda Cerrada de Guillermo Prieto, casi a media cuadra de Viaducto, y generó una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la alcaldía que alertó a los servicios de emergencia poco antes de las 21:00 horas. Al momento del siniestro, únicamente personal de vigilancia se encontraba en el interior del inmueble.

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Un bombero cae dentro del inmueble

El director General del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que un trabajador resultó lesionado tras sufrir una caída al interior de la bodega. El elemento recibió atención médica inmediata en el lugar y no requirió traslado a ningún hospital.

En el operativo participaron 70 elementos distribuidos en nueve células de bomberos y 16 unidades operativas. Los equipos lograron ingresar al inmueble por distintos frentes, incluido el techo, lo que permitió atacar el fuego de manera simultánea desde varios puntos y avanzar de forma gradual en su control.

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(Gobierno de la CDMX)

En el lugar también se desplegaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja y CRUM para atender cualquier eventualidad médica.

Como medida preventiva, autoridades evacuaron a entre 120 y 150 personas que habitan en viviendas aledañas a la bodega. Los equipos de emergencia trabajaron en distintos puntos para enfriar los costados del inmueble y evitar que el fuego alcanzara los predios contiguos, además de reducir las afectaciones por el humo generado.

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La Oficina de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó cortes de circulación en el bloque izquierdo de Congreso de la Unión y Privada Rancho de la Cruz.

Para el abastecimiento de agua, las autoridades activaron dos garzas de suministro que permiten reabastecer las unidades sin necesidad de que regresen a sus puntos de origen. Pipas de alcaldías vecinas, entre ellas Iztacalco, se sumaron al operativo, al igual que elementos de la Guardia Nacional, la Sedena, la SEMAR y la SEGEA.

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Sin afectaciones al Mercado de Jamaica

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Urzúa Venegas precisó que los daños se concentran en la bodega siniestrada y que el Mercado de Jamaica, ubicado prácticamente frente al inmueble, no registra afectaciones directas en sus áreas comerciales.

El recinto, inaugurado el 23 de septiembre de 1957 durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, es uno de los mercados públicos más reconocidos de la Ciudad de México por su especialización en flores y plantas ornamentales.

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Una vez controlado el fuego al 100%, los trabajos continuarán con la remoción y el enfriamiento de la zona afectada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervendrá posteriormente para determinar las causas del siniestro.