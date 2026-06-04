México

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

El cantante interpretará el símbolo patrio previo al primer partido

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Collage de Alejandro Fernández vestido de charro frente a un estadio, con elementos de viaje y fútbol como mapas, boletos, la copa del mundo y balones.
Un collage muestra a Alejandro Fernández como charro con el Estadio Ciudad de México de fondo, rodeado de elementos del Mundial 2026 como tickets, mapas y la copa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México promete una jornada donde futbol y espectáculo se fusionarán en una experiencia única para miles de asistentes y millones de espectadores.

El evento tendrá lugar el jueves 11 de junio, marcará el inicio oficial del torneo con el esperado partido entre México y Sudáfrica, acompañado de presentaciones musicales a cargo de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

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Artistas confirmados para la ceremonia inaugural

  • Alejandro Fernández (interpretará el Himno Nacional Mexicano)
  • Los Ángeles Azules
  • Belinda
  • Maná
  • Lila Downs
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Tyla

Estos artistas encabezarán el espectáculo que antecederá al partido inaugural, consolidando un programa que busca resaltar la diversidad musical y cultural de México y otros países participantes.

Alejandro Fernández: orgullo y emoción por representar a México

La presencia de Alejandro Fernández en la inauguración ha generado entusiasmo tanto entre sus seguidores como entre el público en general. El cantante expresó a través de sus redes sociales:

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Ellos son los cantantes que estarán presentes en la ceremonia inaugural
Ellos son los cantantes que estarán presentes en la ceremonia inaugural

“Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”.

El intérprete de música regional mexicana ha destacado el significado especial que tiene para él participar en un evento de esta magnitud, enfatizando el orgullo que siente por representar a su país en un escenario global de tal relevancia.

Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano

Estadio Ciudad de México. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)
Estadio Ciudad de México. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

La FIFA confirmó que Alejandro Fernández será el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano justo antes del silbatazo inicial del partido México vs. Sudáfrica. El anuncio fue realizado por Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, durante la presentación de los detalles logísticos del evento.

La participación de Fernández se perfila como uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, en la que se combinarán música, cultura y la pasión futbolera que caracteriza a la afición mexicana.

Horarios de la inauguración y protocolo de la ceremonia

El programa oficial difundido por la FIFA y las autoridades capitalinas establece la siguiente secuencia de actividades para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México:

  • 09:00 horas: Apertura de puertas para el acceso de los aficionados.
  • 11:00 horas: Todos los asistentes deberán estar en sus localidades; es el horario límite recomendado para llegar sin contratiempos.
  • 11:30 a 12:00 horas: Ceremonia inaugural con las presentaciones musicales de los artistas confirmados.
  • 12:10 horas: Inicio del calentamiento de las selecciones de México y Sudáfrica en la cancha.
  • 13:00 horas: Comienzo del partido inaugural.

Quienes asistan a la ceremonia podrán disfrutar de una experiencia completa que inicia con la bienvenida artística y culmina con el arranque del torneo.

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