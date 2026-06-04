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Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”

El exintegrante de Caifanes permanece hospitalizado y en coma inducido. Su esposa Gabriela Martínez advirtió que las colectas externas para apoyar gastos médicos son falsas y pidió no entregar dinero a ningún intermediario

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Carlos Marcovich llega a los 66 años

Alejandro Marcovich cumple 66 años este 3 de junio mientras sigue en coma con pronóstico reservado, y su hija Béla lo homenajea con un mensaje en Instagram que expresa la expectativa de verlo recuperado para celebrar su cumpleaños, en medio de la advertencia pública de su familia sobre solicitudes de dinero que, según sus propios dichos, no están autorizadas y no llegan a su tratamiento.

El músico de origen argentino sufrió un derrame cerebral el martes 19 de mayo, y este martes 2 de junio suma 16 días en ese estado. La familia ha mantenido reserva sobre su evolución clínica y la mayoría de sus mensajes públicos han servido para desmentir información falsa que circula en internet.

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La hija mayor del exintegrante de Caifanes volvió a usar su cuenta de Instagram para dedicarle una felicitación por su aniversario. En esa publicación, Béla Marcovich, de 31 años, le escribió a su padre: “Feliz cumpleaños, papá, aquí te estamos esperando para partir tu pastel y celebrar la vida juntos, te amamos y extrañamos mucho”.

Béla Marcovich homenajeó a su padre en Instagram con un mensaje de cumpleaños en el que expresó el deseo de celebrar su recuperación
Béla Marcovich homenajeó a su padre en Instagram con un mensaje de cumpleaños en el que expresó el deseo de celebrar su recuperación

Ese mensaje responde al dato central de este momento: Marcovich permanece hospitalizado, bajo cuidados intensivos y en estado de coma inducido, mientras su familia insiste en que no ha pedido apoyo económico por vías externas y que cualquier anuncio legítimo se difundirá solo por canales autorizados por ellos mismos.

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La familia dice que no ha autorizado colectas para gastos médicos

La advertencia fue firmada por Gabriela Martínez, esposa del guitarrista, en un comunicado difundido en redes sociales. Ahí señaló que personas externas estarían organizando campañas y eventos para recaudar fondos supuestamente destinados a los gastos del hospital.

La familia de Alejandro Marcovich informó que el músico sufrió un derrame cerebral el 19 de mayo y permanece bajo cuidados intensivos (alejandro_marcovich)
La familia de Alejandro Marcovich informó que el músico sufrió un derrame cerebral el 19 de mayo y permanece bajo cuidados intensivos (alejandro_marcovich)

La familia informó que recibió información y pruebas sobre esas iniciativas. Según ese mismo comunicado, el dinero de esas colectas terminaría en manos ajenas y no se usaría para cubrir el tratamiento médico del músico.

Martínez abrió el mensaje con un agradecimiento dirigido al público y a medios de comunicación. “Estimado público en general y medios de comunicación: Antes que nada queremos reiterar nuestro agradecimiento ya que estamos muy conmovidos por la enorme cantidad de muestras de cariño, oraciones y buenos deseos para Alejandro”, escribió.

En ese mismo texto, la esposa del músico fijó la postura de la familia sobre cualquier solicitud económica. “Aprovecho para comunicarles que su estado de salud sigue siendo delicado, con vigilancia neurológica estrecha y pronostico reservado. Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar que ni nosotros como familia ni por medio allegados hemos pedido ningún apoyo financiero”.

Alejandro Marcovich, de cabello canoso y camisa estampada, posa junto a un hombre joven con barba y una mujer joven de cabello oscuro y labios rojos
La esposa de Alejandro Marcovich pidió no entregar dinero a terceros y afirmó que cualquier anuncio legítimo se difundirá solo por canales autorizados (Alejandro Marcovich: Facebook)

La alerta incluyó una petición directa para no entregar dinero a terceros. “Por lo que si alguien les solicita dinero a beneficio de sus tratamientos médicos o de su salud en general hagan caso omiso. Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de muchos de ustedes para engañarlos. Atentamente: Gabriela Martínez”.

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