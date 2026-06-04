‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena. (IG: La Teatrería)

La sala de La Teatrería se alista para recibir una propuesta escénica donde el amor y el futbol cruzan caminos en una narrativa singular.

‘El día que México ganó el Mundial’ coloca a Pablo y Bárbara, una pareja tras dieciséis años de matrimonio, frente al último “silbatazo” de su relación: la inminente firma de su divorcio, acompañados en escena por dos cronistas deportivos que relatan su historia como si se tratara de una final.

PUBLICIDAD

En este montaje dirigido por Fernando Zuluaga, la ruptura matrimonial se narra a través del lenguaje del futbol, con la pareja reviviendo jugadas, polémicas y goles fallidos que marcaron su convivencia.

El elenco principal está conformado por Carlos Speitzer y Alexa Martin en los papeles de Pablo y Bárbara, y los cronistas deportivos, interpretados por Rafa Pineda y Galo de la Cruz, alternan la voz narrativa para analizar los momentos clave de la relación.

PUBLICIDAD

La dramaturgia original de Guillermo Ríos, escrita en los años noventa, es revisada y adaptada para esta temporada por Santiago Cortina.

El resultado es una puesta en escena que dialoga con las dinámicas actuales de pareja, sin perder la esencia del texto original.

El futbol es aquí mucho más que un telón de fondo: es la herramienta que permite analizar, narrar y hasta celebrar los aciertos y errores de una vida en común.

PUBLICIDAD

Argumento: Metáfora futbolística y resonancia emocional

Pablo y Bárbara, después de casi dos décadas juntos, esperan la firma del divorcio, el “silbatazo final” que cerrará su historia de amor.

Mientras tanto, los cronistas deportivos irrumpen en escena para relatar, analizar y reinterpretar los recuerdos, pleitos y reconciliaciones de la pareja con la intensidad de una transmisión deportiva.

PUBLICIDAD

El público podrá ser testigo de cómo los protagonistas desmenuzan los momentos más significativos de su relación, desde los inicios hasta los desencuentros que los llevaron a ese punto.

La obra no sigue una cronología rígida; por el contrario, utiliza recursos del futbol como las repeticiones, el análisis de jugadas y los comentarios en tiempo real para iluminar los hitos de la convivencia.

PUBLICIDAD

Esta estructura fragmentada y dinámica permite que la historia avance en distintas direcciones, alternando entre la nostalgia, la ironía y la reflexión.

La pareja no solo revive sus mejores goles y sus peores faltas, sino que también enfrenta la presión del público —el espectador— que, como en un estadio, acompaña cada jugada con expectativa.

PUBLICIDAD

El cartel oficial anuncia la obra 'El día que México ganó el Mundial', una producción de Ezenica. (La Teatrería)

Funciones, duración y boletos

‘El día que México ganó el Mundial’ se presentará en La Teatrería del 6 al 27 de junio al de 2026, con funciones los sábados a las 18:00 y 20:00 horas.

La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y está pensada para un público adulto, interesado en historias que exploran el amor y el desencanto desde una perspectiva original y cercana.

PUBLICIDAD

Las entradas generales tienen un costo de 640 pesos, con opciones de preventa y descuentos especiales.

¿Qué esperar de la obra?

Quienes asistan a la función encontrarán una obra que desafía las convenciones del teatro tradicional, apostando por una narrativa fragmentada y dinámica en la que el futbol y el amor se entrecruzan.

PUBLICIDAD

La experiencia invita a la reflexión y al reconocimiento personal, mostrando que el final de una relación puede narrarse con la intensidad, la pasión y la nostalgia de un partido inolvidable.

Así, ‘El día que México ganó el Mundial’ se convierte en una oportunidad para revisitar los grandes “partidos” de la vida amorosa, donde cada pareja juega su final y donde, a pesar del resultado, siempre queda la posibilidad de entender lo vivido desde otra perspectiva.