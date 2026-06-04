México

‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena

Mientras México vive la emoción del Mundial 2026, La Teatrería presenta ‘El día que México ganó el Mundial’, una obra donde el amor y el futbol se cruzan en la última jugada de una pareja rumbo al divorcio

Guardar
Google icon
Imagen en blanco y negro de un hombre y una mujer, con una red entre ellos. La mujer mira al frente; el hombre la observa de perfil
‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena. (IG: La Teatrería)

La sala de La Teatrería se alista para recibir una propuesta escénica donde el amor y el futbol cruzan caminos en una narrativa singular.

‘El día que México ganó el Mundial’ coloca a Pablo y Bárbara, una pareja tras dieciséis años de matrimonio, frente al último “silbatazo” de su relación: la inminente firma de su divorcio, acompañados en escena por dos cronistas deportivos que relatan su historia como si se tratara de una final.

PUBLICIDAD

En este montaje dirigido por Fernando Zuluaga, la ruptura matrimonial se narra a través del lenguaje del futbol, con la pareja reviviendo jugadas, polémicas y goles fallidos que marcaron su convivencia.

El elenco principal está conformado por Carlos Speitzer y Alexa Martin en los papeles de Pablo y Bárbara, y los cronistas deportivos, interpretados por Rafa Pineda y Galo de la Cruz, alternan la voz narrativa para analizar los momentos clave de la relación.

PUBLICIDAD

La dramaturgia original de Guillermo Ríos, escrita en los años noventa, es revisada y adaptada para esta temporada por Santiago Cortina.

El resultado es una puesta en escena que dialoga con las dinámicas actuales de pareja, sin perder la esencia del texto original.

El futbol es aquí mucho más que un telón de fondo: es la herramienta que permite analizar, narrar y hasta celebrar los aciertos y errores de una vida en común.

Argumento: Metáfora futbolística y resonancia emocional

Pablo y Bárbara, después de casi dos décadas juntos, esperan la firma del divorcio, el “silbatazo final” que cerrará su historia de amor.

Mientras tanto, los cronistas deportivos irrumpen en escena para relatar, analizar y reinterpretar los recuerdos, pleitos y reconciliaciones de la pareja con la intensidad de una transmisión deportiva.

El público podrá ser testigo de cómo los protagonistas desmenuzan los momentos más significativos de su relación, desde los inicios hasta los desencuentros que los llevaron a ese punto.

La obra no sigue una cronología rígida; por el contrario, utiliza recursos del futbol como las repeticiones, el análisis de jugadas y los comentarios en tiempo real para iluminar los hitos de la convivencia.

Esta estructura fragmentada y dinámica permite que la historia avance en distintas direcciones, alternando entre la nostalgia, la ironía y la reflexión.

La pareja no solo revive sus mejores goles y sus peores faltas, sino que también enfrenta la presión del público —el espectador— que, como en un estadio, acompaña cada jugada con expectativa.

Póster verde oscuro con el título 'El día que México ganó el Mundial' en blanco y verde, y un collage de fotos de actores como Carlos Speitzer y Alexa Martín
El cartel oficial anuncia la obra 'El día que México ganó el Mundial', una producción de Ezenica. (La Teatrería)

Funciones, duración y boletos

‘El día que México ganó el Mundial’ se presentará en La Teatrería del 6 al 27 de junio al de 2026, con funciones los sábados a las 18:00 y 20:00 horas.

La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y está pensada para un público adulto, interesado en historias que exploran el amor y el desencanto desde una perspectiva original y cercana.

Las entradas generales tienen un costo de 640 pesos, con opciones de preventa y descuentos especiales.

¿Qué esperar de la obra?

Quienes asistan a la función encontrarán una obra que desafía las convenciones del teatro tradicional, apostando por una narrativa fragmentada y dinámica en la que el futbol y el amor se entrecruzan.

La experiencia invita a la reflexión y al reconocimiento personal, mostrando que el final de una relación puede narrarse con la intensidad, la pasión y la nostalgia de un partido inolvidable.

Así, ‘El día que México ganó el Mundial’ se convierte en una oportunidad para revisitar los grandes “partidos” de la vida amorosa, donde cada pareja juega su final y donde, a pesar del resultado, siempre queda la posibilidad de entender lo vivido desde otra perspectiva.

Temas Relacionados

TeatroCarlos SpeitzerMundialmexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morenistas celebran carta de defensa de AMLO, pero la oposición celebra que ahora “viva nervioso”

El expresidente publicó un texto donde hizo una reflexión sobre el presidente de EEUU, Donald Trump

Morenistas celebran carta de defensa de AMLO, pero la oposición celebra que ahora “viva nervioso”

Qué es la sobrecarga progresiva, el método infalible para que tengas resultados en el gimnasio

Este método garantiza mejores ganancias tras el entrenamiento de pesas

Qué es la sobrecarga progresiva, el método infalible para que tengas resultados en el gimnasio

Alumno de la UNAM logra ingresar a Oxford con puntaje perfecto

El estudiante demostró habilidad para el aprendizaje de matemáticas toda la vida

Alumno de la UNAM logra ingresar a Oxford con puntaje perfecto

AMLO revive caso del general Salvador Cienfuegos y asegura que fue un expediente fabricado y venganza contra el Ejército

En una misiva con la que muestra su apoyo a Claudia Sheinbaum, el exmandatario señala el cambio de actitud de Donald Trump

AMLO revive caso del general Salvador Cienfuegos y asegura que fue un expediente fabricado y venganza contra el Ejército

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”

El exintegrante de Caifanes permanece hospitalizado y en coma inducido. Su esposa Gabriela Martínez advirtió que las colectas externas para apoyar gastos médicos son falsas y pidió no entregar dinero a ningún intermediario

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”

La Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México

Qué significa mezclar minúsculas y mayúsculas al escribir, según la psicología

Yeri Mua explica por qué fue captada llorando en el aeropuerto: “Mi psiquiatra aumentó mi medicación”

DEPORTES

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón

Malagón fue el primero en agradecer André Jardine tras salir del América: Henry Martin guarda silencio

Cómo fue la última vez que el Azteca recibió la inauguración de un Mundial

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años