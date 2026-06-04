Caseta de Tepotzotlán será reubicada a Jorobas en 2027: ampliarán la autopista México-Querétaro

La caseta Tepotzotlán seria removida a Jorobas en el municipio de Huehuetoca (especial)

La histórica caseta de Tepotzotlán, ubicada sobre la autopista México-Querétaro, podría cambiar de ubicación en 2027 como parte de un proyecto federal que busca mejorar la movilidad en el norte del Estado de México y reducir los congestionamientos que diariamente afectan a miles de automovilistas.

El diputado federal de Morena, Pedro Zenteno Santaella, informó que la nueva plaza de cobro se construirá aproximadamente 14 kilómetros al norte de su ubicación actual, cerca de la comunidad de Jorobas, en el municipio de Huehuetoca.

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De acuerdo con el legislador, los recursos para iniciar el proyecto ya fueron etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, lo que permitirá arrancar con estudios técnicos, proyectos ejecutivos y trabajos preliminares durante el próximo año.

La reubicación de la caseta ha sido una demanda constante de habitantes y transportistas de municipios como Huehuetoca, Coyotepec, Tepotzotlán, Teoloyucan, Zumpango y Cuautitlán Izcalli, quienes consideran que el actual esquema de cobro afecta recorridos relativamente cortos y contribuye a la saturación vial en uno de los corredores carreteros más importantes del país, sumado al exceso de naves industriales y la saturación de las actuales vías de comunicación.

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Reubicación busca aliviar tráfico en el Valle de México

Un especialista del grupo Fernández Arquitectos Tepotzotlán presenta un análisis sobre la posible reubicación de la caseta de peaje de Tepotzotlán. El video muestra al experto exponiendo el tema, complementado con mapas satelitales que ilustran las ubicaciones de Tepotzotlán, Perinorte y Jorobas, relevantes para el debate. Se examina la viabilidad del proyecto, abordando aspectos geográficos y de infraestructura.

La autopista México-Querétaro es una de las vías con mayor flujo vehicular de México, al conectar la Zona Metropolitana del Valle de México con importantes centros industriales y logísticos del Bajío.

Durante años, la caseta de Tepotzotlán ha sido señalada como uno de los principales puntos de conflicto vial, especialmente durante fines de semana, periodos vacacionales y temporadas de alta actividad comercial.

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Con el traslado de la plaza de cobro hacia Jorobas, se espera mejorar la circulación para los habitantes de la región y agilizar el tránsito de vehículos particulares, transporte público y carga pesada que diariamente utilizan esta autopista.

Ampliarán la autopista México-Querétaro

Autopista México-Querétaro (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Además del cambio de ubicación de la caseta, Pedro Zenteno adelantó que en las próximas semanas podrían comenzar las obras de ampliación de la autopista México-Querétaro en el tramo comprendido entre Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli y la actual plaza de cobro en Tepotzotlán, por donde circulan alrededor de 210 mil vehículos, entre transporte particular, transporte público y unidades de carga que conectan al centro del país con el norte.

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El proyecto contempla incrementar significativamente la capacidad de la vialidad, alcanzando hasta ocho carriles por sentido, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y atender el crecimiento poblacional e industrial registrado en municipios del norte del Edomex.

Los trabajos serán financiados con recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y coordinados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

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Autoridades federales consideran que esta ampliación será clave, ya que se busca fortalecer la conectividad logística de la región y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del país.

Puente vehicular en Texcacoa registra retrasos

Reiniciaron obras el pasado 17 de junio 2025 del puente abandonado en el municipio de Tepotzotlán, Edomex (especial)

Mientras avanzan los planes para la autopista México-Querétaro, otra obra estratégica en Tepotzotlán enfrenta retrasos importantes.

Se trata de la construcción del puente vehicular en el Barrio Texcacoa, infraestructura que busca mejorar la movilidad local y facilitar la conexión entre la autopista y dicha comunidad del Pueblo Mágico.

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Aunque el proyecto fue anunciado como una solución para disminuir embotellamientos y mejorar los tiempos de traslado de vecinos y transportistas, habitantes han señalado que los trabajos avanzan a un ritmo más lento de lo previsto.

Estos hechos fueron señalados en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de junio del 2025, donde se señaló que la obra pasó de 180 a 400 millones de pesos y se tenía un avance del 20 por ciento, cuando la obra inició en la administración de Ángel Zuppa Nuñez en el periodo 2018-2021.

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Hasta el momento no existe una fecha definitiva para su entrega, por lo que vecinos mantienen la expectativa de que los trabajos se aceleren y ambas obras sean entregadas.

Región vive transformación en infraestructura

La reubicación de la caseta de Tepotzotlán, la ampliación de la autopista México-Querétaro y la construcción del puente en Texcacoa forman parte de una serie de proyectos que buscan transformar la movilidad en el corredor norte del Estado de México.

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Estas obras buscan responder al crecimiento urbano, industrial y logístico que han experimentado municipios como Huehuetoca, Tepotzotlán, Coyotepec y Zumpango, donde cada día circulan miles de vehículos.

De concretarse en los tiempos anunciados, la nueva plaza de cobro en Jorobas podría convertirse en uno de los cambios más importantes para la movilidad regional en los próximos años.