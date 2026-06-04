La Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México

"La Bogue" apoyó a Wendy Guevara en el pasado, hoy tiene algo qué decir de su presencia en los medios (Foto: Alejandra Bogue)

Alejandra Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México, después de cuestionar declaraciones y comentarios que, según dijo, impactaron la manera en que se percibe a las mujeres trans en el espacio público.

En un encuentro con medios, la actriz y activista aseguró que durante años trabajó para que las personas trans fueran reconocidas por su identidad y no por discursos que históricamente se usaron para invalidarlas.

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Alejandra Bogue también explicó que ella fue de las figuras que apoyó a Guevara, pero consideró que el fenómeno mediático alrededor de su personaje rebasó el control de su propia narrativa.

El señalamiento de Alejandra Bogue a Wendy Guevara por “retroceso”

Alejandra Bogue y su ácido comentario sobre Wendy y Las Perdidas (Foto: Alejandra Bogue)

“Es un tema muy delicado porque soy una de las que apoyó a Wendy, pero la realidad es que considero que, por empatizar, a Wendy se le salió de las manos su propio personaje”, dijo Alejandra Bogue en su encuentro con medios.

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En esa misma declaración, vinculó el alcance de Guevara con un objetivo de entretenimiento masivo. “Por darle gusto a un público que, finalmente, nadie había llegado a reunir. Logró que la gran familia mexicana se reuniera los domingos, cosa que no pasaba desde que terminó Siempre en domingo”, dijo Bogue ante la prensa.

La actriz planteó que ese impacto en la conversación pública no fue neutral para la percepción hacia las mujeres trans. “Pues la verdad sí hubo un retroceso. Antes éramos queridas y respetadas”, dijo Bogue.

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Bogue también se refirió a Las Perdidas, el grupo ligado a la popularidad de Wendy Guevara, al trazar una diferencia entre libertad personal y conducta pública. “Una cosa es ser libre y otra ser libertina. Cada quien lo coloca como quiera, pero considero que las chicas (Las Perdidas) se pasaron un poquito”, dijo.

Cuando La Bogue apoyaba a Wendy

Wendy Guevara ganó popularidad y notoriedad tras ganas La Casa de los Famosos México (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Durante la presentación del reality show de Wendy en 2023, La Bogue se refirió a su notoriedad tras su paso por La casa de los famosos México:

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“El éxito que tiene es porque es auténtica y claro, el carisma no lo venden en centros comerciales, pero la gente que es auténtica, la gente que es de verdad, independientemente de lo que sea, yo creo que ya tiene las puertas abiertas en muchas cosas, es como difícil, pero a veces por ser auténtica paga uno muchos precios, pero yo creo que te vas a dormir tranquila contigo”

También habló sobre la experiencia de ser trans: “Todo lo que se te ocurra en la vida y más. Pero son experiencias que ahorita no me voy a desplegar y decirte ‘mira, he vivido este tipo de tragedias y discriminaciones’, que sin duda han sido muchísimas, pero como todo mundo que es auténtico, así como las mujeres que son fuertes y empoderadas, así como los hombres que les gusta ser cabrones, igual, de la misma manera, entonces así es la vida en general, ahorita está como más visible porque las mujeres trans estamos en el ojo del huracán”.

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