Leche entera o descremada: estudio revela cuál daña más al corazón

Los expertos analizan cómo estos lácteos . impactan de forma diferente en mujeres, hombres y personas con distintos hábitos alimenticios(Imagen ilustrativa Infobae)

Diversos estudios recientes han analizado el impacto del consumo de leche entera y descremada en la salud general, tras lo cual se descubrió que puede tener una importante injerencia en la salud cardiovascular.

Y es que un estudio noruego a largo plazo, publicado en 2025, determinó que quienes consumen grandes cantidades de leche entera presentan un mayor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por todas las causas, en comparación con quienes eligen leche descremada.

En comparación, el consumo de leche descremada se asoció con un menor riesgo de mortalidad general y cardiovascular en relación con la leche entera, especialmente en mujeres y personas con peso normal.

Como este existen otros estudios que han comprobado el impacto de la leche entera en la salud, tal como te contamos a continuación.

Estudios recientes relacionan el consumo elevado de leche entera con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en comparación con la leche descremada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significan realmente los nuevos hallazgos sobre la leche y tu salud cardiovascular

Además, del estudio antes mencionado, otra investigación publicada en el News Medical Life Science reveló que los consumidores habituales de leche entera mostraron niveles más elevados de colesterol LDL (“malo”) que quienes preferían leche descremada.

Sin embargo, otros estudios y revisiones internacionales sugieren que el consumo de lácteos, independientemente de su contenido graso, suele tener un efecto neutro sobre el riesgo cardiovascular.

No se observó una diferencia significativa en el riesgo de enfermedad cardiovascular al comparar lácteos enteros y descremados, aunque sí se destaca que sustituir lácteos por fuentes vegetales de proteína —como frutos secos o soja— puede reducir el riesgo cardíaco.

Por su parte, una revisión genética publicada en 2024 identificó que el consumo de leche descremada podría estar relacionado con un riesgo aumentado de enfermedad coronaria y de infarto, mientras que no se observó una relación causal clara para la leche entera o semidescremada.

Los autores sugieren que se requieren más investigaciones para comprender estos mecanismos y que las recomendaciones nutricionales podrían necesitar ajustes.

La evidencia actual, aunque en algunos casos contradictoria, indica que el consumo excesivo de leche entera puede asociarse a un mayor riesgo cardiovascular en ciertas poblaciones, mientras que la leche descremada podría ser una opción más segura, aunque no necesariamente libre de riesgos.

Las recomendaciones generales insisten en priorizar patrones de alimentación saludables y en limitar el consumo de grasas saturadas, especialmente si se reemplazan por fuentes vegetales de proteína y grasas insaturadas.

La evidencia actual sobre leche entera y descremada en la salud cardiovascular presenta resultados contradictorios y requiere más investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la leche descremada para la salud

La leche descremada aporta varios beneficios para la salud, principalmente por su bajo contenido de grasa y su perfil nutricional. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

1. Menor aporte de grasas saturadas

Al eliminar casi toda la grasa, la leche descremada contiene menos grasas saturadas que la leche entera, lo que ayuda a reducir el riesgo de aumento del colesterol LDL y, a largo plazo, puede favorecer la salud cardiovascular.

2. Menor aporte calórico

La leche descremada proporciona menos calorías por porción, lo que la convierte en una opción adecuada para personas que buscan controlar el peso corporal.

3. Aporte de calcio y proteínas

Mantiene un contenido elevado de calcio y proteínas, esenciales para la salud ósea y el desarrollo muscular, similar al de la leche entera.

4. Sin pérdida significativa de vitaminas y minerales

Aunque la leche descremada carece de la grasa natural, sigue aportando vitaminas del grupo B, fósforo, potasio y magnesio. En muchos países, además, la leche descremada se fortifica con vitamina A y D para compensar la pérdida de estas vitaminas liposolubles.

5. Adecuada para dietas bajas en grasa

Se recomienda en dietas destinadas a reducir el consumo de grasa, como en casos de hipercolesterolemia o enfermedades cardiovasculares.

6. Buena digestibilidad

La leche descremada suele ser mejor tolerada por personas sensibles a las grasas, aunque no contiene menos lactosa que la leche entera.

Estos beneficios la convierten en una alternativa adecuada para quienes desean aprovechar los nutrientes de la leche sin el aporte extra de grasa y calorías.