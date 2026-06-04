México

La gira histórica de Panteón Rococó tendrá parada en la Plaza de Toros Cancún

El reencuentro en noviembre será una de las celebraciones musicales que más expectativa genera entre los fans del Caribe

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Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex
Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

La banda Panteón Rococó anuncia su regreso al Caribe mexicano este 14 de noviembre, como parte de su gira histórica XXX Aniversario: Generación 95.

El grupo celebrará tres décadas de carrera con un concierto especial en la Plaza de Toros Cancún, ampliando los festejos que lo han reafirmado como referente nacional del ska y el rock en español.

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La presentación será el reencuentro de Panteón Rococó con sus seguidores de Quintana Roo, luego de múltiples actuaciones masivas recientes en festivales.

El concierto marca una etapa relevante de la gira, pues ofrecerá a los fans de la región la oportunidad de sumarse a una celebración colectiva de treinta años de música.

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¿Cuándo será la preventa?

(Ocesa)
(Ocesa)

La preventa de boletos será este 4 de junio a partir de las 11:00 horas por Banamex, y la venta general estará disponible desde el 5 de junio a través de Eticket.

El acceso organizado por etapas facilitará la participación tanto de locales como de asistentes de otros estados, garantizando una experiencia segura y multitudinaria.

Datos clave del evento:

  • Fecha y sede: 14 de noviembre, Plaza de Toros Cancún
  • Preventa Banamex: 4 de junio, 11:00 horas
  • Venta general: 5 de junio por Eticket

La gira XXX Aniversario: Generación 95 ha llevado a Panteón Rococó por los principales escenarios del país, con una energía que distingue cada presentación.

Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex
Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

En fechas recientes, la banda fue parte del Circuito Nacional de los Festivales por la Paz, donde logró reunir a más de 120 mil personas, resaltando su poder de convocatoria y el respaldo del público a lo largo del territorio nacional.

Otro episodio destacado en la ruta fue su participación ante 40 mil asistentes en la catorceava edición del festival Tecate Pa’l Norte, celebrado el 29 de marzo en Monterrey.

Estas cifras reflejan el vigor ininterrumpido del grupo y el entusiasmo sostenido de varias generaciones de seguidores, que encuentran en el ska y el rock de Panteón Rococó un punto de referencia musical.

La celebración de este aniversario no sólo fortalece el lazo con los seguidores, sino que también influye en el dinamismo de las escenas musicales locales y nacionales. La actuación en Cancún representa un punto de encuentro para quienes han acompañado el recorrido y el legado de la banda capitalina.

Panteón Rococó, edomex -México- 19 mayo
(Instagram)

Con la celebración en el Caribe mexicano, Panteón Rococó refrenda su mensaje de unidad por medio de la música, concluyendo un año de presentaciones emblemáticas en escenarios clave para la comunidad del ska y el rock en México.

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