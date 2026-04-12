Mundial 2025 en CDMX: investigadores alertan sobre el impacto de Airbnb y la crisis de vivienda

Los vecinos ven oportunidades y desafíos ante obras y llegada de viajeros de todo el mundo. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Este 2026, la Ciudad de México se enfrenta a transformaciones significativas, desde sus paisajes hasta situaciones legales, y por si fuera poco, todo sucede mientras el contador para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 se encuentra a 60 días para arrancar en el Estadio Banorte.

La emoción futbolera comparte espacio con la preocupación de habitantes chilangos, así como de investigadores, respecto al proceso de gentrificación que vive la capital mexicana.

Durante el coloquio Copa Mundial, Ciudad y Plataformas, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, se abordó el impacto del Mundial 2026 en la metrópoli, enfatizando especialmente las transformaciones urbanas aceleradas que se viven durante un evento masivo como el que está en puerta.

Airbnb y nómadas digitales: piezas clave de la reconfiguración de la vivienda en CDMX

El riesgo de gentrificación y segregación urbana en la Ciudad de México se incrementa ante la llegada del Mundial 2026. El fenómeno, profundizado por la digitalización y el uso de plataformas de alquiler temporal, como Airbnb, podría transformar de manera acelerada el tejido de barrios tradicionales, afectando sobre todo a sectores vulnerables.

El rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, remarcó la necesidad urgente de establecer políticas públicas que enfrenten tanto la especulación inmobiliaria como la regulación de aplicaciones de alquiler. El directivo advirtió que, de no hacerlo, la ciudad corre el riesgo de quedar segregada y excluida.

Este 2026, México será sede mundialista por tercera ocasión, esta vez en conjunto con Estados Unidos y Canadá. En 1970, la inauguración del Estadio Azteca y el empate de la Selección Mexicana con la URSS marcaron el evento deportivo; quince años después, el Mundial de 1986 funcionó como un respiro anímico y de unión colectiva tras el devastador terremoto.

Juanito fue la primera mascota oficial de un Mundial celebrado en México en 1970. Representaba a un niño futbolista vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, simbolizando juventud, alegría y la pasión por el fútbol, acercando el torneo a los niños y familias de la época.

Cada edición ha estado marcada por eventos históricos y sociales diferenciadores, según el análisis presentado en el coloquio, la Copa del Mundo 2026 tiene la particularidad de coincidir con una “digitalización profunda” de la vida cotidiana y la expansión de plataformas digitales de alojamiento.

Durante la pandemia de COVID-19, la ciudad experimentó un arribo considerable de nómadas digitales provenientes de países como Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas. Estas personas se asentaron principalmente en barrios como Roma y Condesa, así como en zonas turísticas de Oaxaca y Tulum. La ola migratoria trajo consigo nuevas formas de consumir, de divertirse y de trabajar a las grandes ciudades mexicanas.

De acuerdo con los especialistas, este proceso genera, por un lado, apertura cultural y diversidad, sin embargo, plataformas como Airbnb han acelerado el encarecimiento del suelo habitacional, reducen los periodos de residencia y propician la expulsión de habitantes tradicionales.

Infraestructura a largo plazo: la mejora del Tren Ligero hacia Xochimilco

La Ciudad de México como sede mundialista tiene retos, pero también oportunidades de desarrollo, según señala Pablo Yanes Rizo, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, quien sostuvo que el Mundial:

“Ha permitido acelerar el desarrollo de obras que no están en función del Mundial, sino que aprovechan la coyuntura del Mundial”.

Para ejemplificar, Yanes narró las mejoras que se aplican al Tren Ligero que conecta a Xochimilco con Taxqueña, asegurando que “va a ayudar ese mes (junio), pero es una obra que va a quedar de manera permanente en beneficio de la ciudad”.

Así luce la nueva terminal Tasqueña del Tren Ligero CDMX (X/ @Wendymg10)

Sin embargo, la ciudadanía ha expresado su descontento en redes sociales y en manifestaciones respecto a las obras, un caso específico son las ciclovías en Tlalpan, donde se reporta invasión vehicular en la zona en la que avanzan bicicletas.

Además, trabajadoras sexuales de la zona han denunciado que sus ingresos económicos se han visto afectados y han demandado que el gobierno de CDMX debía hacer una consulta pública antes de iniciar estas obras para prever este tipo de afectaciones.

Hacia un nuevo pacto social por una CDMX equitativa

La UAM, una de las principales instituciones de educación superior de Latinoamérica, plantea que la respuesta debe ser integral y basada en el conocimiento científico, la sociología urbana y la planeación territorial. El rector Pacheco López sostuvo que solo así será posible construir una metrópoli equitativa e incluyente.

La UAM impulsa el proyecto NOMADIC en colaboración internacional para analizar los impactos urbanos del trabajador digital y las plataformas tecnológicas en ciudades.| (UAM Universidad Autónoma Metropolitana)

Para dar respuesta al reto, la UAM impulsa el proyecto internacional “Nomad Movements and Digital Impacts in Cities (NOMADIC)”, que cuenta con la colaboración de universidades de España, Italia, Portugal, Argentina y Estados Unidos. La iniciativa busca analizar el papel de una nueva cohorte de trabajadores de alta tecnología y redes de intermediación en la reconfiguración de las ciudades.