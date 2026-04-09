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Convocan a “cascarita por la memoria” en CDMX en medio de críticas al gobierno por desapariciones

Las familias organizan un juego y una jornada de actividades para denunciar los vacíos de respuesta ante la crisis de búsquedas

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Las familias organizan un juego y una jornada de actividades para denunciar los vacíos de respuesta ante la crisis de búsquedas. | (Imagen creada con inteligencia artificial, Gemini IA)
Las familias organizan un juego y una jornada de actividades para denunciar los vacíos de respuesta ante la crisis de búsquedas. | (Imagen creada con inteligencia artificial, Gemini IA)

A través de su cuenta oficial en X, el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos convocó a familias de personas desaparecidas a participar en la “Cascarita por la memoria y el olvido”, un encuentro simbólico que se realizará el próximo domingo 10 de abril a las 10:00 horas en el cruce de Paseo de la Reforma y Río Rhin, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el mensaje difundido, la actividad se llevará a cabo “en medio de los múltiples ataques contra las familias de personas desaparecidas”, en referencia a la inconformidad de distintos colectivos tras la postura del gobierno mexicano frente a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que advirtió que el caso de México podría escalar hasta la Asamblea General de Naciones Unidas.

Crédito: X(@GlorietaMX)
Crédito: X(@GlorietaMX)

Este espacio, ubicado en lo que antes era la Glorieta de la Palma, fue resignificado en 2022 por familiares de personas desaparecidas, quienes instalaron un antimonumento como símbolo de memoria, ausencia y exigencia de justicia ante la crisis de desapariciones en el país.

Sin embargo, el lugar ha sido escenario de confrontación entre colectivos y autoridades capitalinas. Familiares han denunciado que, tras colocar fotografías y fichas de búsqueda, estas son retiradas por personal del gobierno, que además instala vallas metálicas para impedir su reinstalación.

Organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México calificaron estos actos como intentos por borrar la memoria colectiva. “Es un acto de memoria que quieren desaparecer nuevamente”, han señalado. En ese momento autoridades de la Ciudad de México señalaron que había disposición a diáloho aunque han recordado que el destino del espacio fue definido previamente mediante un proceso institucional, que contemplaba la plantación de un nuevo ejemplar arbóreo.

En este contexto, colectivos también anunciaron una serie de acciones rumbo al Mundial de 2026 para visibilizar la problemática de desapariciones. Entre ellas, destaca una jornada de actividades en junio que incluirá la reinstalación de un memorial vandalizado, en colaboración con el colectivo Mujeres de la Memoria.

AFP
Araceli Hernandez, 50, a housewife who lives in San Pedro Tlaquepaque and is looking for two of her missing sons, looks at at the Glorieta de los Desaparecidos (Roundabout of the Disappeared), in Guadalajara, Jalisco state, Mexico, on May 1, 2022. - While most Mexicans will celebrate Mother's Day on May 10, 2022, thousands of women will take to the streets or will continue searching for their disappeared children. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)

Las actividades contemplan la participación de alrededor de 120 personas, entre familiares, integrantes de colectivos, periodistas y personas solidarias, con acciones previstas el 10 y 11 de junio en la Glorieta de las y los Desaparecidos, junto con organizaciones provenientes de distintos estados del país.

Además, familiares de Ana Amelí García Gámez, estudiante de la UNAM desaparecida desde el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, convocaron a una manifestación el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que se inaugurará el Mundial en el Estadio Ciudad de México.

“¡No jueguen con nuestro dolor!”, han expresado colectivos, quienes acusan que el gobierno federal ha priorizado la organización del evento deportivo por encima de la crisis de desapariciones, la cual, advierten, ya ha alcanzado instancias internacionales.

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