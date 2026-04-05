Lilly Téllez pide a ONU respaldar a madres buscadoras: “Este país no merece un mundial, sino justicia”

La senadora Lilly Téllez denuncia la ineficacia institucional y expone que 25 madres buscadoras han sido asesinadas al intentar encontrar a sus hijos desaparecidos.|(Foto: Senadores del PAN)

La reciente admisión por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la existencia de más de 130 mil personas desaparecidas en México ha desencadenado una fuerte respuesta tanto de organismos internacionales como de la oposición política.

Tras la revelación de las cifras oficiales, diversos colectivos de búsqueda solicitaron al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU acceso a la información proporcionada por el Estado. En respuesta, el CED emitió un comunicado informando que el caso de las desapariciones en México será elevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El organismo internacional tomó esta decisión tras detectar un patrón de ataques sistemáticos contra civiles, lo que constituye un indicio de crímenes de lesa humanidad. Si bien la ONU determinó que no existen pruebas de una política federal específica dedicada a ejecutar desapariciones, aclaró que, bajo el derecho internacional, no es necesaria una orden directa del gobierno central para que estos actos sean catalogados como tal.

Frente a estos señalamientos, las autoridades federales rechazaron el informe del Comité, calificándolo de “tendencioso” y argumentando que ignoró los análisis, observaciones y actualizaciones del Gobierno de México.

El contraste: Mundial 2026 frente a la crisis humanitaria

Ante la respuesta oficial y la postura de políticos de Morena —quienes han pedido “paciencia” a las familias—, la senadora panista María Lilly del Carmen Téllez García utilizó su cuenta oficial en ‘X’ para emitir una dura crítica.

Téllez contrastó el ambiente festivo de cara a la Copa del Mundo 2026 con la dolorosa realidad del país. Relató cómo, a las afueras del Estadio Ciudad de México, un grupo de madres buscadoras permanecía con carteles y fotografías de sus hijos desaparecidos mientras miles de aficionados ingresaban al recinto. El objetivo de las madres, destacó la legisladora, es visibilizar ante el mundo la grave crisis nacional.

Police officers, including mounted police, stand guard near posters of missing people as relatives of victims of forced disappearance protest outside Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium’s inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Para dimensionar el problema, la senadora expuso cifras locales alarmantes:

A menos de 15 kilómetros del estadio , han desaparecido más de 300 personas .

En la Ciudad de México, se contabilizan casi 6,000 personas no localizadas.

“La búsqueda implica riesgos, no queremos estadísticas”

Lilly Téllez denunció la ineficacia de las instituciones y la vulnerabilidad en la que se encuentran las familias. Subrayó que buscar a un ser querido en México es un peligro latente, recordando que 25 madres han sido asesinadas durante estas labores. Asimismo, acusó al Estado de minimizar las cifras y de ofrecer únicamente “protocolos de papel” para protegerlas de las amenazas.

Las madres buscadoras denunciaron que la Fiscalía del estado no ha avanzado en sus investigaciones (Madres en Resistencia Chiapas)

Asegurando a las madres que no están solas en su exigencia de justicia y no de simples estadísticas, la senadora concluyó su mensaje con una fuerte condena a la administración actual:

“Su dolor es el dolor de México, es un testimonio vivo de su fracaso. Cada ficha de búsqueda es condena de Morena. Cada fosa que ellas encuentran solas es una vergüenza para Morena. Este país no merece un mundial. Lo que este país merece es justicia”.