Detienen a hombre colombiano en Edomex ligado a una red de extorsión gota a gota

El hombre detenido (SSEM)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron el 24 de mayo de 2026 a un hombre de nacionalidad colombiana por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, quien además podría pertenecer a una red de extorsión dedicada a los préstamos ilegales conocidos como “Gota a Gota”, en la localidad de Santa María Jajalpa, municipio de Tenango del Valle, Estado de México.

La detención tuvo origen en una denuncia ciudadana presentada durante recorridos de vigilancia que los policías estatales realizaban en la zona.

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El propietario de un comercio señaló a un sujeto que se desplazaba metros adelante a bordo de una motocicleta, al que identificó como la persona que lo había agredido físicamente y amenazado con causarle daños tanto a su integridad como a su establecimiento.

Ofreció dinero para no ser detenido

Luego de un despliegue operativo, los uniformados alcanzaron al individuo y le solicitaron una revisión física. En ese momento, el sujeto ofreció dinero en efectivo a los agentes con el propósito de evitar su detención. Los oficiales le informaron que dicha conducta constituye el delito de cohecho, así como los derechos que la ley le otorga, y procedieron a detenerlo a petición de la víctima.

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La motocicleta asegurada (SSEM)

El arrestado fue identificado como Estiven “N”, de 33 años de edad, de nacionalidad colombiana, y presunto integrante de una red de préstamos caracterizada por el cobro mediante amenazas e intereses excesivos.

Durante la acción, las autoridades aseguraron el dinero en efectivo que ofreció como soborno, un teléfono celular y la motocicleta en la que se transportaba.

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El detenido, junto con los objetos asegurados, fue trasladado y presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran al sujeto asegurado, además de la motocicleta incautada.

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Procesan dos hombres ligados a actividades de Gota a Gota

Mientras que el 2 de diciembre de 2025 la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Pablo Jaciel “N”, alias La Barbie, y Carlos Alberto “N”, señalados como presuntos integrantes de un esquema de extorsión y secuestro agravado vinculado a préstamos bajo la modalidad “gota a gota” en el municipio de Tultitlán.

"La Barbie" y Carlos "N" presuntamente forman parte de una empresa dedicada al gota gota. Crédito: Fiscalía Edomex

De acuerdo con la fiscalía estatal, ambos detenidos habrían pertenecido a la empresa “Crecer, S.A. de C.V.”, organización señalada por operar bajo el método “gota a gota”, una modalidad de crédito informal.

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La indagatoria ministerial precisó que, ante retrasos en los pagos, integrantes de la organización trasladaban a las personas morosas a un domicilio ubicado en la colonia Las Rosas, en Tultitlán, donde las víctimas eran sometidas a amenazas y golpes como mecanismo de presión para exigir la liquidación total de las deudas.