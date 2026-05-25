México

Detienen a hombre colombiano en Edomex ligado a una red de extorsión gota a gota

Fue asegurado en Santa María Jajalpa, en el municipio de Tenango del Valle

Guardar
Google icon
Detienen a hombre colombiano en Edomex ligado a una red de extorsión gota a gota
El hombre detenido (SSEM)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron el 24 de mayo de 2026 a un hombre de nacionalidad colombiana por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, quien además podría pertenecer a una red de extorsión dedicada a los préstamos ilegales conocidos como “Gota a Gota”, en la localidad de Santa María Jajalpa, municipio de Tenango del Valle, Estado de México.

La detención tuvo origen en una denuncia ciudadana presentada durante recorridos de vigilancia que los policías estatales realizaban en la zona.

PUBLICIDAD

El propietario de un comercio señaló a un sujeto que se desplazaba metros adelante a bordo de una motocicleta, al que identificó como la persona que lo había agredido físicamente y amenazado con causarle daños tanto a su integridad como a su establecimiento.

Ofreció dinero para no ser detenido

Luego de un despliegue operativo, los uniformados alcanzaron al individuo y le solicitaron una revisión física. En ese momento, el sujeto ofreció dinero en efectivo a los agentes con el propósito de evitar su detención. Los oficiales le informaron que dicha conducta constituye el delito de cohecho, así como los derechos que la ley le otorga, y procedieron a detenerlo a petición de la víctima.

PUBLICIDAD

Detienen a hombre colombiano en Edomex ligado a una red de extorsión gota a gota
La motocicleta asegurada (SSEM)

El arrestado fue identificado como Estiven “N”, de 33 años de edad, de nacionalidad colombiana, y presunto integrante de una red de préstamos caracterizada por el cobro mediante amenazas e intereses excesivos.

Durante la acción, las autoridades aseguraron el dinero en efectivo que ofreció como soborno, un teléfono celular y la motocicleta en la que se transportaba.

El detenido, junto con los objetos asegurados, fue trasladado y presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran al sujeto asegurado, además de la motocicleta incautada.

Procesan dos hombres ligados a actividades de Gota a Gota

Mientras que el 2 de diciembre de 2025 la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Pablo Jaciel “N”, alias La Barbie, y Carlos Alberto “N”, señalados como presuntos integrantes de un esquema de extorsión y secuestro agravado vinculado a préstamos bajo la modalidad “gota a gota” en el municipio de Tultitlán.

Edomex; Tultitlán; Vinculados a proceso
"La Barbie" y Carlos "N" presuntamente forman parte de una empresa dedicada al gota gota. Crédito: Fiscalía Edomex

De acuerdo con la fiscalía estatal, ambos detenidos habrían pertenecido a la empresa “Crecer, S.A. de C.V.”, organización señalada por operar bajo el método “gota a gota”, una modalidad de crédito informal.

La indagatoria ministerial precisó que, ante retrasos en los pagos, integrantes de la organización trasladaban a las personas morosas a un domicilio ubicado en la colonia Las Rosas, en Tultitlán, donde las víctimas eran sometidas a amenazas y golpes como mecanismo de presión para exigir la liquidación total de las deudas.

Temas Relacionados

EdomexGota a gotaTenango del Vallemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuáles son los químicos caseros que nunca debes mezclar al limpiar sino quieres terminar intoxicado

Una limpieza saludable empieza por reconocer los riesgos de juntar ciertos productos cotidianos y priorizar la seguridad

Cuáles son los químicos caseros que nunca debes mezclar al limpiar sino quieres terminar intoxicado

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: se acabó y los cementeros se llevan la décima

La expectativa crece en la capital mexicana, en cuestión de minutos se sabrá quién será el campeón de la Liga MX; al medio tiempo el marcador se inclinó a favor de los universitarios

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: se acabó y los cementeros se llevan la décima

Temperaturas en Ciudad de México: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Ciudad de México: prepárate antes de salir de casa

Pronóstico del clima en Monterrey este lunes 25 de mayo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Monterrey este lunes 25 de mayo: temperatura, lluvias y viento

La Comisión Nacional Antimonopolio castiga a Rappi y Banorte por alianza sin permiso: multa alcanza 19.9 mdp

La CNA acusó a ambas empresas de concretar una operación financiera sin esperar la autorización oficial

La Comisión Nacional Antimonopolio castiga a Rappi y Banorte por alianza sin permiso: multa alcanza 19.9 mdp
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Fangoria llega al Auditorio Nacional: preventa para “La Verdad o La Imaginación”, del dueto de Alaska y Nacho Canut

Fangoria llega al Auditorio Nacional: preventa para “La Verdad o La Imaginación”, del dueto de Alaska y Nacho Canut

Así puedes asistir al exclusivo after party de Metronomy en CDMX

Shawn Mendes causa revuelo en las calles de CDMX hablando en español con fans mexicanos

Mariachazo 2026: todo lo que debes saber sobre el encuentro de música regional

Qué pasó con el festival Hell & Heaven y por qué 2023 fue la última edición

DEPORTES

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: se acabó y los cementeros se llevan la décima

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: se acabó y los cementeros se llevan la décima

Por qué el pebetero de Ciudad Universitaria no se puede encender para una final de futbol

El impacto del Mundial 2026 en las comunidades de México: obras, empleos y tensiones en los barrios sede

Final Pumas vs Cruz Azul tendrá más de 3 mil elementos de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa