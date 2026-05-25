México

Fangoria llega al Auditorio Nacional: preventa para “La Verdad o La Imaginación”, del dueto de Alaska y Nacho Canut

El dúo estrenó ‘La Verdad O La Imaginación’, producido junto a Matt Pop, poco antes de anunciar su regreso a la capital mexicana

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El concierto de Fangoria en el Auditorio Nacional marca el regreso del dúo español a la CDMX el 21 de enero de 2027 (Ocesa)
El concierto de Fangoria en el Auditorio Nacional marca el regreso del dúo español a la CDMX el 21 de enero de 2027 (Ocesa)

Fangoria vuelve al Auditorio Nacional el 21 de enero de 2027 en la CDMX con un concierto que también marca la llegada de material reciente del dúo español, y la preventa Banamex abre el próximo 25 de mayo.

La presentación incluye la participación especial de Nancys Rubias, grupo español de glam y electrónica que completa la velada con una propuesta centrada en esos géneros. La venta general arranca un día después, el 26 de mayo, a través de Ticketmaster y en la taquilla del inmueble.

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Más de un millón de personas escuchan cada mes a Fangoria, con presencia en España, México, Chile, Argentina, Francia y Reino Unido. 39% de su audiencia pertenece a generaciones jóvenes de entre sus veintes y principios de los treinta.

Marta Vaquerizo, Juan Pedro del Moral, Mario Vaquerizo y Miguel Balanzategui del grupo musical 'Nancys Rubias'. Referente del glam y la electrónica en España, acompañan como acto especial la velada de Fangoria en el Auditorio Nacional (Europa Press)
Marta Vaquerizo, Juan Pedro del Moral, Mario Vaquerizo y Miguel Balanzategui del grupo musical 'Nancys Rubias'. Referente del glam y la electrónica en España, acompañan como acto especial la velada de Fangoria en el Auditorio Nacional (Europa Press)

El concierto llega después del lanzamiento de un álbum de 12 canciones

Formado por Alaska y Nacho Canut, Fangoria regresa a la capital mexicana después de haber lanzado el pasado 24 de abril La Verdad O La Imaginación, su nuevo álbum de larga duración. El disco reúne 12 canciones inéditas y fue producido junto a Matt Pop.

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De acuerdo con la descripción del lanzamiento, el álbum apuesta por un electropop de corte europeo, melódico y bailable. Sus canciones exploran temas ligados a la fantasía, la realidad, la memoria, la percepción y las relaciones humanas.

El anuncio presenta este concierto como una fecha ligada a la trayectoria de un dúo que nació en la Movida Madrileña, movimiento cultural de España del que provienen sus primeras referencias artísticas. Desde ahí, el proyecto se consolidó como un referente del electropop en español.

Fangoria
La preventa de boletos para el show de Fangoria inicia el 25 de mayo en Ticketmaster, con venta general desde el 26 del mismo mes (Ocesa)

La audiencia de Fangoria se extiende de España a México y otros mercados

Fangoria ha mantenido una relación estable con varias generaciones a partir de una combinación entre reinvención y continuidad estética. Ese alcance se refleja en su presencia en mercados fuera de España y en la proporción de oyentes jóvenes que hoy siguen al grupo.

La presentación en la Ciudad de México coincide con el lanzamiento de 'La Verdad O La Imaginación', el nuevo álbum de Fangoria compuesto por 12 canciones inéditas (Ocesa)
La presentación en la Ciudad de México coincide con el lanzamiento de 'La Verdad O La Imaginación', el nuevo álbum de Fangoria compuesto por 12 canciones inéditas (Ocesa)

El nombre del proyecto también remite a una referencia visual específica: surge como un guiño a Fangoria, revista estadounidense dedicada al cine de terror. Esa mención adelanta una identidad asociada con lo visual, lo provocador y lo fuera de lo convencional.

Fangoria ha obtenido múltiples discos de oro, álbumes colocados en el número uno de ventas en España y reconocimientos de la industria, entre ellos el Premio de la Música al Mejor Álbum Pop por Absolutamente. Con esos antecedentes, la presentación del 21 de enero de 2027 en el Auditorio Nacional queda anunciada como su próxima cita en la Ciudad de México.

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