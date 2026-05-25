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Por qué el pebetero de Ciudad Universitaria no se puede encender para una final de futbol

El campeonato de Clausura 2026 se juega en el EOU entre Pumas y Cruz Azul

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(Boletín UNAM-DGCS-509bis)
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Dentro del Estadio Olímpico Universitario (EOU), la zona de pebetero usualmente es ocupada por la Rebel, la barra del Club Universidad Nacional, mientras se juega la final de Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, muchas personas se preguntan si se podría encender para ofrecer un espectáculo.

La respuesta es que no, el pebetero del CU no se puede encender para una final de futbol de acueerdo con la Carta Olímpica, el documento rector del Comité Olímpico Internacional (COI), y en la naturaleza misma del símbolo.

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El Pebetero de CU no se puede encender para un evento de futbol REUTERS/Eloisa Sanchez
El Pebetero de CU no se puede encender para un evento de futbol REUTERS/Eloisa Sanchez

La llama olímpica pertenece al COI, no al estadio

La Carta Olímpica define la llama olímpica como “la llama que se enciende en Olimpia bajo la autoridad del COI”.

Eso significa que el fuego que arde en cualquier pebetero olímpico del mundo no es un elemento decorativo ni un atributo del estadio que lo aloja: es un símbolo cuya propiedad y autorización de uso recae exclusivamente en el COI.

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Inauguración del estadio Olímpico Universitario
(Archivo)

El documento es explícito: “El COI posee todos los derechos, cualquiera que sea su índole, relacionados con la utilización de la llama y antorcha olímpicas.”

Su uso con fines publicitarios, comerciales o lucrativos queda “estrictamente reservada al COI”.

El Pebetero sólo se enciende en contexto olímpico

Según el protocolo establecido en la Carta Olímpica, el encendido del pebetero es un acto protocolario obligatorio de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, y su apagado marca el fin de los mismos.

No existe en la normativa del COI ninguna disposición que autorice encender un pebetero olímpico para un evento ajeno al movimiento olímpico, como una final de la Liga MX.

Encenderlo para un partido de futbol requeriría autorización expresa del COI. Sin ella, sería una violación directa a la Carta Olímpica.

Historia del Pebetero de CU

Enriqueta Basilio encendió el pebetero del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM en la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 68 (Foto: Twitter)
Enriqueta Basilio encendió el pebetero del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM en la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 68 (Foto: Twitter)

El pebetero del Estadio Olímpico Universitario fue encendido el 12 de octubre de 1968 por Enriqueta Basilio, la primera mujer en la historia en portar la antorcha en su recorrido final y encender el pebetero en unos Juegos Olímpicos.

Ese hecho le da al símbolo un peso histórico que refuerza aún más la imposibilidad de usarlo fuera de contexto.

¿Se ha vuelto a encender el pebetero de CU alguna vez?

El pebetero del Estadio Olímpico Universitario permanece como un símbolo reservado para ocasiones excepcionales.

De acuerdo con el boletín emitido el 24 de agosto de 2013, el encendido tuvo lugar en la víspera del XXXI Maratón Internacional de la Ciudad de México, cuando Enriqueta Basilio repitió el histórico gesto que realizó en 1968 durante los Juegos Olímpicos.

(Boletín UNAM-DGCS-509bis)
(Boletín UNAM-DGCS-509bis)

En esa ceremonia, la “Flama de Maratón” fue protagonista por primera vez en México, reforzando los valores de paz y competencia limpia.

El evento reunió a autoridades universitarias, deportistas de alto nivel y representantes de Grecia, país donde se origina la tradición del maratón.

El acto marcó un momento especial en la historia deportiva del país y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hasta la fecha de ese boletín, se registran muy pocas ocasiones en que el pebetero de Ciudad Universitaria haya sido encendido después de los Juegos Olímpicos de 1968.

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