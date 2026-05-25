El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

El compositor es una de las apuestas más fuertes en el reggateón nacional (Foto AP/Felix Marquez, archivo)

El Malilla se ha convertido en uno de los máximos exponentes del ‘reggaetón mexa’, corriente musical urbana que sigue ganando terreno en las playlists del país, es por eso que los pasos del cantante son seguidos por miles de fans, entre quienes también destacan el atractivo físico del intérprete de 26 años.

Recientemente, Fernando Hernández Flores -su nombre completo- recibió en ‘Los Pacientes’, su taquería en la colonia Doctores, en CDMX, al influencer Aldo Rendón para grabar su podcast, espacio donde reveló su más grande secreto de belleza.

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El Malilla suma casi ocho millones de oyentes mensuales en Spotify (Mar L. / Infobae México)

Lejos de ser partidiario de tratamientos de skin care costosos o exclusivos, el cantante de G Low Kitty y Mamitú fue sincero al compartir que sólo utiliza un famoso jabón de consumo masivo y costo asequible, y una pomada de uso doméstico.

“Mucha gente no cree, yo me pongo vaselina. O sea, soy un hombre sencillo, yo me pongo vaselina en toda la cara y yo me baño con jabón Zote. Al chile. Mucha gente no cree. Porque yo me siento más limpio", declaró el originario de Valle de Chalco.

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Aldo Rendón se mostró incrédulo con la declaración, pues consideró que El Malilla ‘no tiene ni un poro’, es decir, hace gala de un rostro sin imperfecciones; sin embargo El Malilla fue contundente y recalcó su predilección.

“El rosa o blanquito, yo me siento limpio con ese. Vaselina, porque así siento que mi piel está hidratada”, añadió.

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El Malilla recibió en su taquería al influencer Aldo Rendón (YT)

De Valle de Chalco al mundo del reggaetón mexa

El Malilla nació el 26 de agosto de 1999 en Valle de Chalco, Estado de México. Es cantante y compositor, considerado uno de los principales exponentes del reguetón mexa, una vertiente del género urbano que ha tomado fuerza en México.

El Malilla creció en un entorno popular, trabajando en empleos temporales y oficios como repartidor y ayudante antes de dedicarse por completo a la música. Su apodo surge de la manera en que lo identifican en el barrio y en el estudio: “vato malilla”. Con el tiempo, decidió adoptar ese nombre como identidad artística.

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El Malilla reveló que recurre al Jabón Zote yy a la vaselina como parte de su rutina de belleza (Ocesa)

Comenzó su carrera grabando canciones con su celular y subiéndolas sin estrategia clara a las plataformas digitales. Su música, inspirada por figuras como Arcángel y De La Ghetto, fusiona la experiencia del barrio con un estilo propio.

Temas como “Tiki”, “B de Bellako”, “Bien bebé” y “Mami tú” lo posicionan en fiestas, redes sociales y eventualmente en los algoritmos de streaming.

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En 2024 lanzó su primer álbum de estudio, ÑEROSTARS, donde combina reguetón, rap, mambo y house. Desde entonces, su popularidad creció y llegó a escenarios internacionales como Coachella en 2025, consolidándose como un referente global del reggaetón mexicano.

En 2024 lanza su primer álbum de estudio, ÑEROSTARS, donde combina reguetón, rap, mambo y house (credito:IG@elmalilla_)

Actualmente, El Malilla suma casi ocho millones de oyentes mensuales en Spotify y sus canciones superan cientos de millones de reproducciones, reflejando su arraigo en la cultura urbana y su influencia en la nueva generación musical de México.

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