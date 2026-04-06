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Cuál es la planta utilizada para mejorar la salud intestinal y reducir molestias del colon irritable como gases

Esta práctica actualmente despierta interés tanto entre especialistas en fitoterapia como en quienes padecen trastornos digestivos frecuentes

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Cuál es la planta utilizada para mejorar la salud intestinal y reducir molestias del colon irritable como gases (Wikipedia)
Cuál es la planta utilizada para mejorar la salud intestinal y reducir molestias del colon irritable como gases (Wikipedia)

El uso del hinojo se ha consolidado como una alternativa natural para quienes buscan mejorar la salud intestinal y reducir síntomas como gases o hinchazón asociados al colon irritable.

Esta información de acuerdo a un documentó el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta práctica, con raíces en la herbolaria ancestral, actualmente despierta interés tanto entre especialistas en fitoterapia como en quienes padecen trastornos digestivos frecuentes.

Tradición herbolaria y respaldo científico

La búsqueda de remedios naturales para el síndrome de intestino irritable (SII) llevó al hinojo (Foeniculum vulgare) a ocupar un lugar destacado en la medicina tradicional mexicana. De acuerdo con el Atlas de la UNAM, el hinojo es recomendado por curanderos y médicos tradicionales para tratar gases, espasmos gastrointestinales y episodios leves de estreñimiento.

Además, el texto universitario señala el uso de sus partes aéreas en infusiones y preparaciones caseras, lo que lo ha posicionado como un recurso habitual en diferentes regiones del país.

Comunidades rurales y urbanas emplean el hinojo para aliviar malestares digestivos cotidianos, como la distensión abdominal y la sensación de pesadez tras las comidas. El medio también subrayó la importancia de consultar fuentes confiables y de no sustituir el tratamiento médico por remedios caseros.

Hinojo fresco con tallos largos, bulbo blanco y hojas plumosas, planta versátil usada en cocina y medicina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta práctica, con raíces en la herbolaria ancestral, actualmente despierta interés tanto entre especialistas en fitoterapia como en quienes padecen trastornos digestivos frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades del hinojo y aplicación en el SII

La evidencia recogida por la UNAM atribuye al hinojo propiedades digestivas, carminativas, antiespasmódicas y antiinflamatorias. Según el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana, sus compuestos activos ayudan a disminuir la producción de gases, relajan la musculatura intestinal y reducen la inflamación en el tracto digestivo. Estas características lo convierten en un aliado potencial para quienes presentan síntomas relacionados con el SII.

El hinojo también es utilizado como aperitivo y antiséptico, y que sus semillas no solo se emplean en infusión sino que pueden masticarse después de los alimentos para combatir el mal aliento derivado de digestiones lentas.

Entre los beneficios asociados al consumo de hinojo, destacan:

  • Facilita la expulsión de gases retenidos, aliviando la incomodidad estomacal
  • Relaja la musculatura lisa del tracto digestivo, ayudando a disminuir los cólicos
  • Contribuye a suavizar el recubrimiento interno del intestino en casos de irritación

La acción combinada de estos efectos puede aportar alivio a personas con trastornos digestivos funcionales, aunque no reemplaza la atención médica especializada.

Preparación y recomendaciones de uso

Según el Atlas de la UNAM, una de las maneras más extendidas de consumir hinojo es en forma de infusión. La receta tradicional consiste en añadir una cucharadita de semillas secas de hinojo a una taza de agua recién hervida, tapar y dejar reposar entre 8 y 10 minutos, colar y beber aún tibia, preferentemente después de los alimentos.

Además de la infusión, la masticación directa de las semillas resulta habitual en algunas regiones, ya que se considera que potencia sus efectos digestivos y refresca el aliento.

El mismo compendio universitario advierte que el uso de hinojo debe verse como un apoyo, no como sustituto de la valoración médica, sobre todo si los síntomas persisten o se agravan. El diagnóstico y tratamiento adecuado del SII corresponde a profesionales de la salud, quienes pueden orientar sobre el mejor manejo de cada caso.

Propiedades del hinojo y aplicación en el SII
Propiedades del hinojo y aplicación en el SII

El hinojo en la cultura mexicana y su vigencia actual

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana señala que el hinojo forma parte del repertorio herbolario nacional desde hace siglos, con presencia en mercados, boticas y hogares. Su uso no se limita a remedios caseros, sino que también se integra en la gastronomía y la industria de productos naturales.

Entre los datos más destacados recogidos por la UNAM sobresalen:

  • El hinojo es uno de los carminativos más utilizados en México para molestias digestivas
  • Su inclusión en tratamientos de medicina tradicional responde tanto a la evidencia popular como a estudios que avalan su seguridad en dosis moderadas
  • La supervisión médica es fundamental, especialmente en población vulnerable como niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas

El interés renovado por la fitoterapia y la investigación científica sobre plantas medicinales refuerzan la posición del hinojo como una opción válida dentro del autocuidado responsable.

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