EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 24 de mayo: inicia “Paseo Dominical Muévete en Bici”

La realización de un evento programado para las 18:30 horas en la Arena CDMX provocará afectaciones en las inmediaciones, por lo que se recomienda anticipar traslados y tomar precauciones en la zona.
Durante la celebración del Paseo Dominical Muévete en Bici, se mantienen cortes a la circulación en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Avenida Presidente Masaryk, Avenida Patriotismo, Eje 7 Sur y Avenida División del Norte.
Por evento deportivo, la Línea 6 mantiene servicio entre El Rosario y San Bartolo, así como entre Villa de Aragón y Riobamba, mientras que la estación Instituto Politécnico Nacional se encuentra fuera de operación. La actualización más reciente corresponde a las 08:19 h. Se recomienda consultar el estado actual del servicio en la página oficial del Metrobús de Ciudad de México.
Avenida División del Norte, Eje 7 Sur, Avenida Patriotismo, Avenida Presidente Masaryk, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma presentan cierres vehiculares debido al inicio del Paseo Dominical Muévete en Bici. Quienes transitan por estas zonas deben consultar la ruta del evento y considerar opciones alternativas para la circulación.