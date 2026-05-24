EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 24 de mayo: inicia “Paseo Dominical Muévete en Bici”

Avenida División del Norte, Eje 7 Sur, Avenida Patriotismo, Avenida Presidente Masaryk, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma presentan cierres vehiculares debido al inicio del Paseo Dominical Muévete en Bici . Quienes transitan por estas zonas deben consultar la ruta del evento y considerar opciones alternativas para la circulación.

Por evento deportivo, la Línea 6 mantiene servicio entre El Rosario y San Bartolo , así como entre Villa de Aragón y Riobamba , mientras que la estación Instituto Politécnico Nacional se encuentra fuera de operación. La actualización más reciente corresponde a las 08:19 h. Se recomienda consultar el estado actual del servicio en la página oficial del Metrobús de Ciudad de México .

Durante la celebración del Paseo Dominical Muévete en Bici , se mantienen cortes a la circulación en Paseo de la Reforma , Avenida Juárez , Avenida Presidente Masaryk , Avenida Patriotismo , Eje 7 Sur y Avenida División del Norte .

La realización de un evento programado para las 18:30 horas en la Arena CDMX provocará afectaciones en las inmediaciones, por lo que se recomienda anticipar traslados y tomar precauciones en la zona.

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