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Esto se sabe sobre el paro de la CNTE el 25 de mayo y qué estados podrían quedar sin clases

La SEP no anuncia ninguna suspensión, aunque las protestas afectarían ciertas zonas

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REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

Muchas personas tienen duda sobre si la SEP suspende clases debido al paro anunciado de la CNTE.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó un paro nacional por tiempo indefinido a partir del 1 de junio de 2026, tras el colapso de las mesas de negociación con autoridades federales.

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La medida afectará a millones de estudiantes de educación básica.

Sin embargo, Oaxaca ya arrancó hoy: la Sección 22 adelantó las movilizaciones al 25 de mayo para desplazarse a la Ciudad de México antes de que el resto de las secciones se sumen el 1 de junio.

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Las ocho regiones del estado reportan escuelas cerradas desde este lunes, sin que la SEP haya emitido una suspensión oficial.

Calendario de protestas de la CNTE

  • 25 de mayo — Paro anticipado de la Sección 22 en Oaxaca
  • 30 de mayo — Jornada Nacional de Protesta, enfocada en reformas al sistema de pensiones
  • 1 de junio — Arranque oficial del paro nacional indefinido con suspensión total de clases en primaria y secundaria, y movilizaciones en CDMX
Niña de primaria mexicana con uniforme a cuadros azul y blanco mirando un calendario del ciclo escolar 2025-2026 en un tablón de corcho en un aula.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué estados podrían suspenderse las clases

Los estados con mayor riesgo de afectación, donde la CNTE tiene control histórico de las bases, son:

  1. Oaxaca (Sección 22) — ya en paro desde hoy
  2. Chiapas (Sección 7)
  3. Guerrero (Sección 14 y CETEG)
  4. Michoacán (Sección 18)
  5. Zacatecas (Secciones 34 y 58)
  6. Ciudad de México (Sección 9)
  7. Estado de México (zona conurbada)

Otras fuentes amplían la lista a Veracruz, Hidalgo, Baja California y Yucatán, aunque con menor certeza sobre el nivel de afectación.

¿Por qué protesta la CNTE?

Las principales demandas son: plazas definitivas para docentes, reformas al sistema de pensiones y condiciones laborales.

La CNTE califica el paro como respuesta al estancamiento en las negociaciones con la federación.

¿Hay clases en el resto del país?

Las familias mexicanas han manifestado inquietud ante posibles cambios en el calendario escolar de mayo, debido a la cercanía del cierre del ciclo y a recientes anuncios sindicales.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el lunes 25 de mayo sí habrá clases en la mayor parte del país.

Protesta de maestros de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.
Los maestros de la CNTE que fueron reprimidos en Oaxaca también protestaron. (Cencos Sección Veintidós)

El calendario oficial no contempla suspensión de actividades para esa fecha.

El único estado que presenta una excepción es Oaxaca, donde la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelantó el paro nacional y suspendió actividades a partir del 25 de mayo.

Esta decisión afecta a la mayoría de escuelas públicas de educación básica y media superior en las ocho regiones del estado.

Para el resto de México, las clases presenciales en preescolar, primaria y secundaria continúan con normalidad y la asistencia es obligatoria.

La SEP no ha emitido avisos de suspensión ni ha realizado ajustes extraordinarios para este mes, pese a las especulaciones generadas por los múltiples días feriados y los intentos de modificar la fecha de conclusión del ciclo escolar.

Ante la pregunta central de miles de padres: ¿hay clases el 25 de mayo de 2026? La respuesta es sí, salvo en Oaxaca, donde la suspensión responde a acuerdos sindicales y no a una instrucción federal.

En todas las demás entidades, los alumnos deben acudir a las aulas, salvo comunicación específica de cada plantel.

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